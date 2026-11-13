Maurice Steijn volta para salvar o ADO Den Haag

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Maurice Steijn é o novo treinador do ADO Den Haag. O técnico de 52 anos assinou na sexta-feira um contrato até meados de 2028 com o clube que já defendeu como jogador e comandou como treinador.

Steijn jogou nas categorias de base e no time principal do ADO e, mais tarde, trabalhou como treinador das categorias de base e da equipe principal. Ele comandou o clube à beira do campo em exatamente 100 partidas. Depois, o técnico, natural de Haia, passou por clubes como VVV-Venlo, Ajax e Sparta Rotterdam.

Experiente, Steijn estava sem clube desde sua saída do Sparta no último verão. Assim, estava disponível para assumir o ADO, que demitiu Robin Peter recentemente devido aos maus resultados.

"Com Maurice, contratamos um treinador experiente, que conhece o clube como ninguém e entende o que o ADO Den Haag significa para a cidade e para os torcedores", afirmou Steven Gunn, diretor de futebol. "No Sparta, ele já mostrou que é capaz de evitar o rebaixamento de uma equipe e, depois, fazê-la crescer."

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"Ele sabe extrair o máximo de seus jogadores, e vemos em sua abordagem uma boa base para alcançarmos juntos nosso objetivo de permanecer na Eredivisie", acrescentou Gunn.

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O ADO também informou que Jay Driessen e Levi Schwiebbe serão auxiliares de Steijn. O novo treinador já terá trabalho pela frente: em 22 de novembro, a equipe enfrenta o Ajax fora de casa.

O clube de Haia ocupa atualmente a 17ª posição na Vriendenloterij Eredivisie. Na semana passada, venceu o Sparta por 3 a 1 em casa e abriu cinco pontos de vantagem sobre o lanterna Willem II.

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Antes da pausa de inverno, o ADO ainda entrará em campo cinco vezes pela Eredivisie. FC Utrecht e Excelsior visitarão a equipe em Haia, enquanto os jogos fora de casa serão contra NEC e Willem II.