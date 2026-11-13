Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
imago-sport-1081664407.jpgIMAGO
Rian Rosendaal
Traduzido por

Maurice Steijn volta para salvar o ADO Den Haag

Siga GOAL no Google
Publicidade

Maurice Steijn é o novo treinador do ADO Den Haag. O técnico de 52 anos assinou na sexta-feira um contrato até meados de 2028 com o clube que já defendeu como jogador e comandou como treinador.

Steijn jogou nas categorias de base e no time principal do ADO e, mais tarde, trabalhou como treinador das categorias de base e da equipe principal. Ele comandou o clube à beira do campo em exatamente 100 partidas. Depois, o técnico, natural de Haia, passou por clubes como VVV-Venlo, Ajax e Sparta Rotterdam.

Experiente, Steijn estava sem clube desde sua saída do Sparta no último verão. Assim, estava disponível para assumir o ADO, que demitiu Robin Peter recentemente devido aos maus resultados.

"Com Maurice, contratamos um treinador experiente, que conhece o clube como ninguém e entende o que o ADO Den Haag significa para a cidade e para os torcedores", afirmou Steven Gunn, diretor de futebol. "No Sparta, ele já mostrou que é capaz de evitar o rebaixamento de uma equipe e, depois, fazê-la crescer."

Publicidade
Publicidade

"Ele sabe extrair o máximo de seus jogadores, e vemos em sua abordagem uma boa base para alcançarmos juntos nosso objetivo de permanecer na Eredivisie", acrescentou Gunn.

Tópicos relacionados

Próximas partidas
AJX

AJX

Eredivisie

22 de nov. de 2026

HAA

HAA

O ADO também informou que Jay Driessen e Levi Schwiebbe serão auxiliares de Steijn. O novo treinador já terá trabalho pela frente: em 22 de novembro, a equipe enfrenta o Ajax fora de casa.

O clube de Haia ocupa atualmente a 17ª posição na Vriendenloterij Eredivisie. Na semana passada, venceu o Sparta por 3 a 1 em casa e abriu cinco pontos de vantagem sobre o lanterna Willem II.

Publicidade

Antes da pausa de inverno, o ADO ainda entrará em campo cinco vezes pela Eredivisie. FC Utrecht e Excelsior visitarão a equipe em Haia, enquanto os jogos fora de casa serão contra NEC e Willem II.