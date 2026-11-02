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Bart DHanis
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Maurice Steijn está em conversas e perto de voltar à Eredivisie

Den Haag

O ADO Den Haag aposta todas as fichas em Maurice Steijn para substituir Robin Peter, informou Jim van Deijl, setorista do ADO pela Omroep West na tarde desta segunda-feira.

Na manhã de segunda-feira, Peter foi demitido pela diretoria do ADO Den Haag. O técnico alemão foi responsabilizado pelos maus resultados na primeira divisão.

A gota d'água foi a derrota por 1 a 0 fora de casa para o PEC Zwolle. O ADO agora ocupa a 17ª posição, com seis pontos, três atrás do Telstar, 16º colocado.

Steijn é cotado para manter o ADO na Eredivisie. Segundo a Omroep West, o treinador, nascido em Haia, já se reuniu com uma delegação do clube.

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HAA

HAA

Eredivisie

07 de nov. de 2026

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Steijn começou sua carreira de treinador nas categorias de base do ADO Den Haag. Entre 2011 e 2014, comandou o time principal do clube em cem partidas.

Depois, passou por VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda, Sparta, Ajax e novamente pelo Sparta. Ele deixou o clube de Roterdã no último verão europeu, após decidir não renovar seu contrato.

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