A Uefa anunciou a nomeação do árbitro inglês Michael Oliver para comandar o aguardado duelo entre Paris Saint-Germain e Barcelona, marcado para a noite de terça-feira no Parc des Princes, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, em uma decisão que traz à memória o histórico das duas equipes com o árbitro inglês, e que pesa a favor do clube francês.

A rede "RMC Sport" informou que Oliver será o responsável por apitar a cúpula europeia, que acontece em um momento no qual as duas equipes vivem uma fase técnica especial, já que o Barcelona entra em campo após vencer o Real Betis por 5 a 2 no Campeonato Espanhol, conquistando sua décima primeira vitória consecutiva em todas as competições.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain disputa o confronto depois de seis vitórias seguidas, a última delas sobre o Strasbourg por 3 a 1, após já ter superado o Manchester City por 4 a 2 na Champions League.

Histórico de Oliver gera preocupação no Barcelona

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O retrospecto das duas equipes com o árbitro inglês carrega um contraste chamativo: Michael Oliver apitou cinco partidas do Barcelona e seis do Paris Saint-Germain ao longo de sua carreira.

De acordo com o que publicou a rede francesa, o time parisiense somou 4 vitórias, um empate e sofreu uma derrota nos jogos apitados por Oliver, enquanto o Barcelona conquistou apenas uma vitória, contra dois empates e duas derrotas.

Esses números dão ao Paris Saint-Germain uma vantagem histórica no trato com o árbitro inglês, mas não significam necessariamente a repetição do mesmo cenário no próximo confronto.

Lembrança recente com vitória do Paris sobre o Barcelona

Oliver já havia apitado o duelo entre as duas equipes em 1º de outubro de 2025, quando o Paris Saint-Germain venceu por 2 a 1 no estádio do Barcelona.

O time catalão abriu o placar naquela partida com Ferran Torres, antes de Senny Mayulu e Gonçalo Ramos virarem o resultado em favor da equipe francesa.

Oliver também apitou recentemente o confronto entre Real Madrid e Inter de Milão, em 8 de setembro, além da partida entre Olympiacos e Marselha na Liga Europa, que terminou com vitória do time grego por 1 a 0.

Entre o retrospecto positivo do Paris Saint-Germain e os resultados menos convincentes do Barcelona com o árbitro inglês, as atenções se voltam para a cúpula de terça-feira para saber se os números seguirão dando à equipe francesa uma vantagem psicológica, ou se o Barcelona conseguirá mudar esse quadro.







