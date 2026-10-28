Matteo Dams enfrenta o ex-clube PSV em situação sem perspectivas: entenda o que está acontecendo

Daqui a exatamente uma semana, Matteo Dams enfrentará com o Club Brugge seu (antigo) amor, o PSV, pela Liga dos Campeões. No entanto, é improvável que o lateral-esquerdo entre em campo no Philips Stadion, segundo o Het Nieuwsblad. Até agora, Dams, de 22 anos, disputou exatamente um minuto oficial pelo atual campeão belga.

Dams chegou às categorias de base do PSV aos oito anos e estreou no time principal aos 20. O defensor belga foi campeão holandês e disputou seis partidas da Liga dos Campeões na segunda metade de 2024, entre elas jogos contra Juventus e Paris Saint-Germain.

Quando Dams estava prestes a assinar um novo contrato com o PSV, o Al-Ahli apareceu com uma proposta surpreendentemente alta, de cerca de 9 milhões de euros. O PSV e Dams se deixaram seduzir pelos valores e aceitaram.

Na Arábia Saudita, Dams conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões da AFC, mas o limite de jogadores estrangeiros impediu que ele se firmasse de vez por lá. No verão passado, Dams priorizou o aspecto esportivo e assinou até meados de 2030 no Jan Breydelstadion.

O Club Brugge encontrou em Dams o substituto de Bjorn Meijer, que deixou a Bélgica para uma aventura italiana na Sampdoria. Dams se encaixava no perfil: um jogador jovem, com potencial, que deveria atuar principalmente como reserva de Joaquin Seys, a primeira opção, mas que também poderia ser acionado de imediato.

Por enquanto, o técnico Ivan Leko não parece convencido por Dams. Nos três primeiros jogos da temporada, ele sequer foi relacionado por Leko. Na quarta rodada da Jupiler Pro League, o treinador lhe deu a primeira chance de sonhar com a estreia no campeonato de seu país. Dams, porém, permaneceu no banco, assim como nas duas partidas seguintes.

Dams, que também não entrou em campo na Liga dos Campeões nem na Croky Cup, finalmente estreou na Pro League no último fim de semana. Contra o Sint Truidense VV, Seys precisou sair com um pequeno incômodo quando faltava um minuto para o fim, abrindo caminho para os primeiros minutos de Dams com a camisa do Blauw-Zwart .

"Internamente, dizem que Dams precisou de tempo para acompanhar o ritmo", explica o Het Nieuwsblad sobre a falta de minutos do jogador. "Na Arábia Saudita, a exigência em termos de jogo físico e intensidade era baixa. No Club Brugge, esses são pilares fundamentais. Mas a comissão técnica e a diretoria estão satisfeitas com Dams: ele se tornou mais duro, está bem amparado e tem uma cabeça forte."

"Também não é fácil conquistar um lugar quando Seys está à sua frente na hierarquia. Por isso, os dirigentes são realistas e pacientes. Mas, arriscando um palpite: provavelmente o próprio Dams já esperava mais." De qualquer forma, minutos em campo contra o PSV parecem distantes. "É bem provável que ele viaje na próxima quarta-feira para enfrentar seu ex-clube, embora mais como alguém que conhece bem a casa do que como candidato a entrar em campo."