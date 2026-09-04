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Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Siep Engelen

Traduzido por

Mats Wieffer sofre lesão de forma bizarra: “Um dos casos mais estranhos que já vi”

Brighton
M. Wieffer
F. Hurzeler

Mats Wieffer está fora de ação por enquanto no Brighton & Hove Albion, conforme anunciou seu técnico, Fabian Hürzeler, nesta sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa. O holandês se lesionou de uma “maneira bizarra”, concluíram os veículos da imprensa inglesa após as palavras do treinador. 

Durante o duelo com o Chelsea (derrota por 4 a 3) no último domingo, Wieffer se machucou. O jogador, que soma 15 partidas pela seleção da Holanda, precisou deixar o campo aos 80 minutos e foi substituído por Costinha. Hürzeler agora explicou o que aconteceu. 

“Mats levou a bola no rosto e, por isso, ficou por um breve momento sem controle do próprio corpo. Pareceu um pouco com um golpe no boxe”, afirmou o treinador alemão. “As pernas dele ficaram em uma posição estranha. Foi assim que ele sofreu essa lesão.” 

“Felizmente, não é grave. Ele levou a mão à cabeça, se levantou e depois sentiu o joelho. Foi assim que os jogadores me explicaram. Foi simplesmente uma lesão estranha e infeliz. Um dos casos mais malucos que já vi.” 

Assim, Wieffer ficará fora nas próximas semanas. “Achamos que, de qualquer forma, vamos ficar sem Mats até a próxima pausa para jogos de seleções. Isso é realmente muito azar”, disse Hürzeler.

Premier League
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Brighton
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Isso significa que Wieffer também não estará presente nos primeiros jogos da seleção da Holanda sob o comando de Xavi. Uma baixa importante, já que ele ainda fez parte da convocação para a Copa do Mundo no verão passado e provavelmente teria querido se mostrar de imediato ao novo técnico da seleção. 

Wieffer também vai desfalcar o Brighton nos jogos contra Leeds United, Coventry City, Manchester United e Arsenal. A expectativa é que ele volte a ser relacionado após a pausa para jogos de seleções, em 10 de outubro, contra o Sunderland.

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