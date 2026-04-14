Dick Lukkien é repentinamente criticado por um dos seus próprios jogadores: “Aí você pensa: vai se danar!”

Mats Seuntjens está tendo dificuldades com seu papel de reserva no FC Groningen. Em uma entrevista à RTV Noord, o atacante de 33 anos deixou bem claro que está insatisfeito com seu tempo de jogo limitado.

O jogador destro de 33 anos entrou em campo por apenas 30 minutos após sua lesão no inverno passado, mas Seuntjens sem dúvida esperava mais, a julgar por sua resposta à pergunta sobre por que o vemos tão pouco ultimamente. “Acho que você deve fazer essa pergunta ao técnico, não a mim.”

“O período de recuperação foi bom no início, mas, para depois me sentir realmente à vontade em campo, também é preciso um tempo, para ser sincero. Depois disso, no fim das contas, são apenas as escolhas do treinador”, explica Seuntjens sobre sua ausência nas últimas semanas. Seu papel como reserva, portanto, não está sendo fácil de aceitar.

“Isso te incomoda, principalmente nos dias de jogo. Te irrita um pouco, simplesmente não é uma sensação agradável”, diz Seuntjens, que depois hesita um pouco quanto à escolha das palavras. “Sim, como vou dizer isso? Se… Não. Aliás, pode ser…”

“Quando passa dos 80 ou 85 minutos e você está no banco, você pensa: vai se danar”, diz ele, dirigindo-se com veemência ao técnico Dick Lukkien. “Agora (contra o Go Ahead Eagles, red.), foi aos 71 minutos que ele me chamou, então você fica com um pouco mais de ânimo na linha lateral.”

Seuntjens foi contratado pelo Groningen no início de 2025 como jogador sem vínculo, mas sem dúvida esperava mais dessa parceria. Em 29 partidas da Eredivisie, ele marcou 3 gols e deu 2 assistências. Seu contrato termina no próximo verão, embora ainda não haja clareza sobre seu futuro.

“Eu ainda não tive nenhuma notícia do clube sobre isso. Conversamos bastante, mas o foco é principalmente a temporada atual”, afirmou Seuntjens. “Alguns jogadores precisavam de uma resposta antes de 1º de abril; no meu caso, é antes de 1º de junho. Então, deixem-me terminar a temporada e depois veremos como as coisas vão correr.”