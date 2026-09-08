Materazzi revela as principais qualidades de Mourinho e aponta as duas armas mais perigosas do Real Madrid

O italiano Marco Materazzi, ídolo da Inter de Milão, elogiou José Mourinho ao comentar o retorno do treinador português ao Real Madrid, traçando um paralelo curioso entre a atual Inter de Milão comandada por Cristian Chivu e o time que conquistou a histórica tríplice coroa em 2010 sob o comando do Special One.

O ex-zagueiro italiano afirmou que o técnico romeno lhe lembra Mourinho naquela época, pois transmite a mesma sensação de confiança nos momentos decisivos.

Materazzi disse, em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport, ao analisar a personalidade dos dois treinadores: "Não há motivo para pânico, basta fazer as mudanças certas".

O campeão da Copa do Mundo com a Itália em 2006 não se surpreendeu com o retorno de Mourinho ao Bernabéu. Pelo contrário, ele acredita que a relação entre o treinador português e Florentino Pérez foi a chave para seu retorno ao comando do Real Madrid.

Ele explicou, segundo o jornal "Marca": "Conheço a relação que ele tem com Florentino e a grande confiança que ele deposita em José. Ele o trouxe de volta ao comando do Real Madrid".

Segundo Materazzi, o treinador português continuará a desempenhar o papel em que é excelente: "Assumir todas as responsabilidades e tornar-se o único líder da equipe".

Durante a entrevista, o ex-zagueiro central fez uma declaração marcante sobre a liderança de Mourinho, ao afirmar: "O melhor de José é que todos os que jogam sob o seu comando se sentem parte da sua equipe e dão o máximo por ele dentro de campo".

Materazzi considera que essa capacidade de se conectar com os jogadores é única e acredita que ela explica grande parte do sucesso do treinador português.

Materazzi acrescentou, resumindo a questão: "Dentro de campo, você está disposto a dar a vida por ele", lembrando também da relação estreita que os uniu desde os dias de glória na Inter de Milão.

Materazzi também abordou as possíveis tensões no vestiário do Real Madrid, afirmando que Mourinho é especialista em gerir situações delicadas.

E, ao ser questionado sobre os rumores de uma relação tensa entre Tchouaméni e Valverde, respondeu com total confiança: "José é capaz de aproximá-los, e eles se tornarão amigos íntimos".

Antes do aguardado confronto entre Real Madrid e Inter de Milão, Materazzi acredita que a partida será decidida no meio-campo, mas apontou claramente dois fatores fundamentais que representam um perigo para qualquer adversário do gigante espanhol.

Ele disse: "Digo com franqueza, porque é a verdade: Mbappé e o estádio Santiago Bernabéu".

Esse alerta vem da experiência de alguém que conhece bem Mourinho e sabe que, quando o treinador português se sente apoiado e tem um time montado especialmente para atender às suas necessidades, ele tende a transformar qualquer desafio em uma batalha vencida.

Materazzi proporcionou um dos momentos mais emocionantes da entrevista ao relembrar a saída de Mourinho da Inter de Milão após a conquista da tríplice coroa em 2010.

O ex-zagueiro relembrou o abraço que trocaram no estádio Santiago Bernabéu após a vitória na final da Liga dos Campeões da Europa sobre o Bayern de Munique e admitiu que essa ainda é uma lembrança muito especial para ele.

Sobre aquela conversa com Mourinho, ele revelou: "O que dissemos um ao outro, com exceção da frase 'que se dane, você vai nos deixar com o Benítez', ficará como um segredo entre nós para sempre".

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