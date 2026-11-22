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O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, contou como usou uma abordagem psicológica pouco convencional para motivar a equipe na suada vitória por 1 a 0 sobre o Torino, no sábado. Após um primeiro tempo frustrante no Estádio Diego Armando Maradona, o experiente treinador pediu aos jogadores que mudassem de atitude para abrir o placar.

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O poder de uma atitude positiva

O Napoli conquistou três pontos importantes graças a um gol de Scott McTominay, mas a história por trás do lance teve tanto a ver com a mentalidade da equipe quanto com a técnica. Allegri revelou que percebeu um clima pesado entre os jogadores no intervalo, depois que eles desperdiçaram várias oportunidades no início da partida. O treinador concluiu que era preciso mudar o ânimo da equipe para superar a resistente defesa adversária.

"Era como se faltasse o ânimo certo, porque tivemos várias boas chances sem marcar", explicou o técnico à Sky Sport Italia. "Então eu disse ao time: 'Pessoal, vamos sorrir: talvez assim a gente consiga marcar um gol.' Vencer uma partida com um pouco de sofrimento foi útil para nós, mas ainda precisamos melhorar em algumas situações, como no controle da bola no fim do jogo. Por outro lado, fomos muito bem na defesa das bolas paradas. Antes, faltava a determinação defensiva que mostramos hoje."

Mudanças táticas e o papel de McTominay

Embora o aspecto psicológico tenha tido seu papel, Allegri também precisou resolver um problema tático após a lesão de Antonio Vergara no início da partida. Depois de colocar Kevin De Bruyne inicialmente em uma função de apoio atrás de Rasmus Hojlund, o treinador decidiu trocar as posições do belga e de Scott McTominay. O ajuste se mostrou decisivo: partindo de uma posição mais adiantada, o jogador da seleção escocesa passou a causar grandes dificuldades à defesa do Torino.

"As mudanças táticas? Essa também é a parte divertida do trabalho", comentou Allegri. "Achei que De Bruyne poderia render mais atuando atrás do atacante. Depois, aproximei McTominay de Hojlund porque precisávamos de um pouco mais naquela região. Mas disse a McTominay para não ficar posicionado diretamente atrás de Hojlund, e sim chegar até ali, porque assim seria mais difícil marcá-lo. Quando o coloquei naquela posição, ele foi para lá, mas ficou parado. No segundo tempo, passou a se movimentar mais entre as linhas e foi muito melhor."

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Allegri defende a fase de Rasmus Hojlund

Embora a vitória tenha sido garantida por um meio-campista, Allegri saiu prontamente em defesa de Hojlund. O atacante dinamarquês trabalhou sem parar durante toda a partida, mas não conseguiu marcar, o que levantou dúvidas sobre sua confiança no momento. Allegri rejeitou qualquer sugestão de que o ex-jogador do Manchester United esteja passando por dificuldades ou precise de tratamento especial para voltar a marcar.

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"Hojlund precisa ser recuperado? De jeito nenhum", o técnico do Napoli. "Ele fez uma boa partida e se colocou à disposição da equipe. Teve várias chances e é muito útil e importante para nós."

Foco se volta para o Manchester City

Essa vitória crucial devolve o embalo ao Napoli e melhora sua posição na tabela, interrompendo uma sequência preocupante que veio após um empate frustrante com a Lazio e uma derrota decepcionante para a Juventus, pouco antes da recente pausa para os jogos das seleções.

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Mais do que render três pontos essenciais, essa vitória tão necessária para a recuperação da equipe dá a todo o elenco um impulso psicológico e anímico valioso justamente quando ele mais precisa. O resultado também serve como preparação para a aguardada e decisiva viagem para enfrentar o Manchester City, potência europeia, em um grande confronto pela Champions League na noite da próxima terça-feira.