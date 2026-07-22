Mason Greenwood visivelmente surpreso com a recepção no Fenerbahçe

Mason Greenwood disputou seus primeiros minutos pelo Fenerbahçe na noite de terça-feira. O atacante inglês fez isso no estádio de seu novo clube: o Estádio Şükrü Saracoğlu. Após a partida, ele recebeu uma recepção que não esperava.

O Fenerbahçe venceu por 1 a 0 o Gornik Zabrze em casa, na segunda fase preliminar da Liga dos Campeões. O único gol da partida foi marcado por Talisca.

Na equipe turca, Jayden Oosterwolde e Nathan Aké começaram como titulares. Greenwood entrou em campo aos 82 minutos. Ao final da partida, a torcida presente enviou um sinal claro.

A grande contratação do clube foi recebida com grandes aplausos na capital turca. Nas imagens, é possível ver como Greenwood não sabe como reagir aos elogios.

Pouco depois, vê-se Greenwood sendo ensinado pelos companheiros a imitar a forma de comemorar dos torcedores do Fenerbahçe, para depois demonstrá-la junto com a torcida.

Greenwood foi contratado há algumas semanas por quarenta milhões de euros do Olympique de Marselha. O clube turco levou a melhor nas negociações contra a AS Roma, que também demonstrava grande interesse.

Greenwood ganhou destaque há alguns anos no Manchester United. Ele se viu envolvido em polêmica quando surgiram na internet imagens e trechos de áudio que indicavam violência doméstica e tentativa de estupro contra sua namorada.

Embora todas as acusações criminais contra ele tenham sido arquivadas, a pressão pública e social impediu que ele voltasse ao Manchester United.







