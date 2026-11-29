O Fenerbahçe não tropeçou na Süper Lig neste domingo. O time do técnico Emre Belözoglu venceu o Erzurumspor por 3 a 0 no Estádio Sükrü Saracoglu, em casa.
Depois de um primeiro tempo sem gols, Oguz Aydin abriu o placar logo após o intervalo. O turco recebeu a bola de Mason Greenwood e chutou de fora da área, perto da linha, no canto oposto: 1 a 0.
O Fener jogou mais solto, chegou rapidamente ao segundo gol e, mais uma vez, Greenwood foi decisivo. O inglês cobrou escanteio na área e viu Milan Skriniar marcar de cabeça.
Na reta final, Greenwood coroou sua atuação com um gol. A ex-grande promessa do Manchester United recebeu um lançamento de Irfan Can Kahveci, dominou a bola e finalizou sem chances para o goleiro: 3 a 0.
O Fenerbahçe agora ocupa a quinta posição, com 23 pontos. O líder Galatasaray está, por enquanto, distante, com 31 pontos. Trabzonspor, Amedspor e Besiktas também estão à frente dos Canários Amarelos.