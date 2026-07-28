Martínez rebate as críticas à Argentina: "Nós sempre tratamos nossos adversários com muito respeito"

Lisandro Martínez falou ao Olé sobre as críticas que a Argentina recebeu após a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha (1 a 0). O defensor nega todas as acusações.

Durante a caminhada até a final, já havia pouca simpatia pelos argentinos, que estiveram no centro de muitas polêmicas. Chegou-se a sugerir que a equipe era favorecida pela FIFA e que os árbitros tomavam muitas decisões a favor do time de Lionel Scaloni. Martínez não quer saber disso.

"Tenho sentimentos mistos em relação a isso. Isso me incomoda, porque esse ódio é totalmente injustificado", disse ele ao jornal esportivo argentino. "Vejo como meus companheiros lutaram em campo e como nossos torcedores nos fizeram sentir como se estivéssemos jogando em casa."

"As pessoas dizem que somos arrogantes, mas isso provavelmente diz mais sobre elas do que sobre nós", afirma. "Sempre tratamos nossos adversários com muito respeito."

Após Espanha x Argentina, imagens circularam na internet. Durante a cerimônia de premiação depois da final da Copa do Mundo, parecia que os argentinos estavam virando as costas para os espanhóis.

O jogador do Manchester United diz que as imagens foram tiradas de contexto. "Parabenizamos todos os jogadores e a comissão técnica da Espanha. Se parecia que estávamos de costas para eles, era porque estávamos olhando para nossos próprios torcedores, que continuavam nos incentivando. Aquilo foi justamente um sinal de respeito aos nossos fãs."

Apesar da derrota, Martínez está orgulhoso de seu país. "Tive a sorte de ganhar a Copa do Mundo em 2022. Infelizmente, desta vez não conseguimos, mas alcançamos muita coisa. Vencemos ao mostrar união e respeito e ao mostrar ao mundo o que significa ser argentino. Levamos a Argentina ao topo."