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arteta(C)Getty Images

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Martinelli fica: Arsenal decide se desfazer de 4 jogadores

Arsenal x Manchester City
Arsenal
Manchester City
Supercopa da Inglaterra
M. Arteta
G. Martinelli
G. Jesus
E. Nwaneri
England
Wales
Espanha
Brasil

A lista da Supercopa da Inglaterra revela muito dentro da fortaleza do Arsenal

O Arsenal busca se desfazer de quatro jogadores reservas que não participaram da partida da Supercopa da Inglaterra, na qual venceu o Manchester City no último domingo (3 a 0).

Enquanto as atenções estavam voltadas para os novos jogadores Bruno Guimarães e Christos Tzolis, que disputaram suas primeiras partidas oficiais em Cardiff, a escalação do técnico Mikel Arteta revelou muito sobre a ausência de alguns jogadores.

Ficaram de fora da lista do Arsenal no dia da partida Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, Marli Salmon, Fábio Vieira e Reiss Nelson.

Martinelli é alvo do Galatasaray, que apresentou uma proposta no valor de 45 milhões de euros (38 milhões de libras esterlinas) pela contratação do ponta, que, segundo se diz, não deseja se transferir para a Turquia. O atacante brasileiro entrou no último ano de seu contrato, mas parece que permanecerá em seu clube a menos que surja outra proposta de transferência.

Salmon é um zagueiro de 16 anos que disputou quatro partidas pelo time principal do Arsenal, mas precisa ter paciência para conseguir mais oportunidades. Já os outros quatro jogadores que não atuaram no fim de semana podem ser vendidos antes do prazo final das transferências, no dia 1º de setembro.

O jornal "Mirror", citando o "The Athletic", noticiou que Hamburgo e West Ham estão interessados em contratar Vieira e Nelson, respectivamente, após ambos passarem a última temporada emprestados.

Ao mesmo tempo, o Napoli busca contratar Jesus, que tem 12 meses restantes de contrato, e o Arsenal pode ser obrigado a abrir mão de Nwaneri também.

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