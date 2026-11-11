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Marten de Roon relembra, no programa Kick 't met da Ziggo Sport, a Copa do Mundo malsucedida para a seleção holandesa. Entre os assuntos abordados pelo meio-campista estão as duras críticas ao então técnico da seleção, Ronald Koeman.

"É uma pena, mas faz parte", diz De Roon sobre as críticas a Koeman após a eliminação para o Marrocos nos 16 avos de final. "E o próprio Koeman sabe disso."

"Quando as coisas vão bem, as pessoas olham para o técnico ou para os principais jogadores", continua o veterano da AS Roma. "E, quando dão errado, as críticas recaem sobre o técnico e os jogadores importantes que não foram bons o suficiente e não conseguiram conduzir o time."

"Quando as coisas dão errado, é preciso explicar as críticas. Todo mundo pode colocar isso na conta de Koeman, porque ele é o técnico. Mas isso é fácil demais, porque, no fim, todos fazem parte disso. Infelizmente, isso faz parte do futebol, mas, quando as coisas vão bem, você também pode vivenciar o outro lado. Koeman já passou por isso muitas vezes. Então, ele aguenta", analisa De Roon sobre o papel de Koeman como técnico da seleção.

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Koeman recebeu muitas críticas, sobretudo pela tática conservadora contra o Marrocos. A Holanda caminhava para a vitória, mas sofreu o empate no fim e acabou perdendo após uma disputa de pênaltis desastrosa.

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"Principalmente depois do intervalo, eu gostaria que tivéssemos pressionado um pouco mais quem estava com a bola. Que tivéssemos pressionado um pouco mais a troca constante de passes do Marrocos", analisa De Roon sobre a eliminação precoce da seleção holandesa na Copa do Mundo.

De Roon acrescenta em seguida: "Mas é sempre fácil dizer isso de fora. Só que foi o que nos faltou: recuperar a bola e começar a jogar. Porque somos mais fortes com a bola."

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O jogador, que disputou 44 partidas pela seleção, gostaria de acrescentar um pouco da mentalidade argentina à equipe holandesa. "O que nos falta é a convicção que os argentinos têm. A disposição de ir ao limite."

"Eles chegaram à final mais uma vez. Não devemos abrir mão da nossa cultura. Mas, se conseguirmos desenvolver um pouco esse aspecto com todo o talento que temos", diz De Roon, na esperança de dias melhores para a seleção holandesa.