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Marten de RoonImago
Wessel Antes

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Marten de Roon recebe um número de camisa chamativo: esta é a lista completa da seleção holandesa

Holanda
M. de Roon

Marten de Roon vai jogar com o número 3 na próxima Copa do Mundo, segundo uma lista publicada pela FIFA. Jogadores de destaque como Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong e Memphis Depay mantêm seus números habituais.

Os números de De Roon (3) e Jan-Paul van Hecke (6) chamam especialmente a atenção. Considerando suas posições, normalmente eles estariam invertidos.

Bart Verbruggen recebeu o número 1 e parece estar se preparando definitivamente para sua primeira Copa do Mundo defendendo a baliza da Holanda.

A seleção holandesa parece que vai jogar todas as partidas da fase de grupos com a camisa de casa. Isso fica evidente em capturas de tela tiradas do mesmo documento da FIFA.

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