Marten de Roon está muito impressionado com Crysencio Summerville, como afirmou o meio-campista da Atalanta em entrevista a Noa Vahle, do programa Vandaag Inside.

De Roon foi convocado pela primeira vez desde março de 2024 para a seleção holandesa. O meio-campista está muito grato por sua vaga na seleção para a Copa do Mundo, já que pensava ter disputado sua última partida pela seleção.

O jogador, com 43 partidas pela seleção, já conhecia toda a convocação da Oranje, com exceção de três nomes: Robin Roefs, Jan Paul van Hecke e Summerville. Ele está muito impressionado com este último.

“Temos uma seleção muito jovem. Isso é bom, porque é positivo para esses rapazes já terem a experiência de um torneio final. Cabe a nós, os mais velhos, deixar claro o que se espera deles”, começa ele.

“É claro que há muita qualidade. Treinei hoje com o Summerville e fiquei realmente impressionado, quando você o vê de perto”, conclui.

Summerville fez sua estreia pela seleção holandesa na última quarta-feira. O atacante do West Ham United foi titular contra a Argélia (derrota por 0 a 1).