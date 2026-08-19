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imago-sport-1081205060.jpgPRESSE SPORTS
Rian Rosendaal

Traduzido por

"Marseille conversa sobre a transferência de Timber, que coloca uma competição acima de todas"

Mercado da bola
Olympique de Marseille
Q. Timber

O Olympique de Marselha conversa com o FC Porto sobre uma possível transferência de Quinten Timber, garante o Foot Mercato nesta quarta-feira. O técnico Francesco Farioli é admirador do meio-campista, que atua na Ligue 1 desde janeiro.

Ao que tudo indica, o próprio Timber prefere uma aventura na Premier League. Ainda não se sabe se um clube inglês fará uma proposta em curto prazo pelo jogador, que tem contrato com o Marselha até meados de 2030.

Timber foi tirado do Feyenoord em janeiro deste ano por 4,5 milhões de euros. Desde então, o volante disputou 16 partidas com a camisa da potência francesa, sem registrar gols ou assistências.

O jornalista do Transfermarkt Sacha Tavolieri informou na semana passada que o Porto está disposto a fazer uma proposta entre 15 e 18 milhões de euros. No entanto, a questão é se Timber vê com bons olhos um novo começo em Portugal.

Por enquanto, Timber faz uma forte pré-temporada no L'OM, depois de ter estado anteriormente com a seleção holandesa na Copa do Mundo durante o verão europeu. Em dois amistosos, ele contribuiu com um gol e uma assistência.

Campeonato Francês
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STR

O Marselha começa a nova temporada da Ligue 1 na sexta-feira. O Racing Strasbourg visita o Stade Vélodrome na rodada de abertura, na França.

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