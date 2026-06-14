Marroquino impressiona muito na Copa do Mundo contra o Brasil: "Ele tem praticamente tudo"

Ayyoub Bouaddi, jovem promessa de 18 anos, causou excelente impressão na manhã de domingo (horário da Holanda) na partida da Copa do Mundo entre Marrocos e Brasil. O analista da NOS, Ibrahim Afellay, está encantado com o “talento improvável”, como o descreveu o apresentador Gert van 't Hof.

Bouaddi nasceu na França e joga lá pelo Lille OSC. Apesar da pouca idade, ele foi titular indiscutível do time nesta temporada.

Com a Copa do Mundo se aproximando, não estava claro se Bouaddi escolheria a França ou o Marrocos. Os pais do meio-campista central nasceram no país africano.

Foi só há cerca de três semanas que ficou claro para o mundo exterior que Bouaddi havia escolhido o Marrocos, pelo qual já disputou quatro partidas pela seleção.

Após três amistosos, seguiu-se, na manhã de domingo, o confronto da Copa do Mundo contra o Brasil, mas ele não pareceu demonstrar nervosismo. Bouaddi jogou de forma excelente no meio-campo ao lado de seu companheiro Neil El Aynaoui.

“É incrível”, diz o analista da NOS, Afellay. “É um garoto que entrou discretamente na seleção. Quando você o vê jogar, parece que ele já está há muitos anos na seleção marroquina.”

“Sem nenhuma pressão ou nervosismo, entra na jogada quando tem a posse de bola, dribla quando é necessário. Também intercepta muitas bolas. Aqui ele também é muito útil”, descreve Afellay ao ver imagens de Bouaddi recuperando a bola entre dois brasileiros.

"Ele se impõe. Ele vence um duelo duas vezes, para depois se inserir novamente na jogada e chegar na bola. Aqui também: ele sofre pressão, mas mantém a calma, busca a solução futebolística e escolhe a posição", diz Afellay, entusiasmado.

“Ele não sofre de nervosismo. Ele acelera, dribla para liberar alguém entre as linhas. Muito especial. Controle total. Ele tem praticamente tudo. Ele se destaca na defesa e também se destaca no jogo.”

"Se você tem dezoito anos e esta é apenas a sua segunda (quarta, red.) partida pela seleção, então você tem, sem dúvida, um grande futuro. Mas também acho que o técnico (Mohamed Ouahbi, red.) fez bem em deixar Sofyan Amrabat de fora e colocar um garoto assim para enfrentar os leões."

“No momento em que as coisas dão errado, você tem o país inteiro contra você. Eu gosto desse tipo de jogador. Mas, enfim, quando você vê um jogador assim, é preciso ser cego para não escalá-lo”, afirmou Afellay.