Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Ibrahim AfellayNOS
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Marroquino impressiona muito na Copa do Mundo contra o Brasil: "Ele tem praticamente tudo"

Brasil x Haiti
Brasil
Haiti
Copa do Mundo

Ayyoub Bouaddi, jovem promessa de 18 anos, causou excelente impressão na manhã de domingo (horário da Holanda) na partida da Copa do Mundo entre Marrocos e Brasil. O analista da NOS, Ibrahim Afellay, está encantado com o “talento improvável”, como o descreveu o apresentador Gert van 't Hof.

Bouaddi nasceu na França e joga lá pelo Lille OSC. Apesar da pouca idade, ele foi titular indiscutível do time nesta temporada.

Com a Copa do Mundo se aproximando, não estava claro se Bouaddi escolheria a França ou o Marrocos. Os pais do meio-campista central nasceram no país africano.

Foi só há cerca de três semanas que ficou claro para o mundo exterior que Bouaddi havia escolhido o Marrocos, pelo qual já disputou quatro partidas pela seleção.

Após três amistosos, seguiu-se, na manhã de domingo, o confronto da Copa do Mundo contra o Brasil, mas ele não pareceu demonstrar nervosismo. Bouaddi jogou de forma excelente no meio-campo ao lado de seu companheiro Neil El Aynaoui.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI

“É incrível”, diz o analista da NOS, Afellay. “É um garoto que entrou discretamente na seleção. Quando você o vê jogar, parece que ele já está há muitos anos na seleção marroquina.”

“Sem nenhuma pressão ou nervosismo, entra na jogada quando tem a posse de bola, dribla quando é necessário. Também intercepta muitas bolas. Aqui ele também é muito útil”, descreve Afellay ao ver imagens de Bouaddi recuperando a bola entre dois brasileiros.

"Ele se impõe. Ele vence um duelo duas vezes, para depois se inserir novamente na jogada e chegar na bola. Aqui também: ele sofre pressão, mas mantém a calma, busca a solução futebolística e escolhe a posição", diz Afellay, entusiasmado.

“Ele não sofre de nervosismo. Ele acelera, dribla para liberar alguém entre as linhas. Muito especial. Controle total. Ele tem praticamente tudo. Ele se destaca na defesa e também se destaca no jogo.”

"Se você tem dezoito anos e esta é apenas a sua segunda (quarta, red.) partida pela seleção, então você tem, sem dúvida, um grande futuro. Mas também acho que o técnico (Mohamed Ouahbi, red.) fez bem em deixar Sofyan Amrabat de fora e colocar um garoto assim para enfrentar os leões."

“No momento em que as coisas dão errado, você tem o país inteiro contra você. Eu gosto desse tipo de jogador. Mas, enfim, quando você vê um jogador assim, é preciso ser cego para não escalá-lo”, afirmou Afellay.

Publicidade