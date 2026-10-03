A seleção marroquina garantiu sua classificação para a Copa Africana de Nações Sub-20 após a vitória sobre a seleção do Egito (2 a 0) neste sábado, no Estádio da Autoridade do Canal de Suez, em Ismailia, pela quarta rodada das eliminatórias do Norte da África.

Adam Baalal e Sami Bouhoudane marcaram os gols da seleção marroquina aos 25 e 33 minutos, conduzindo Marrocos à vitória e elevando sua pontuação para 7 pontos na liderança das eliminatórias, assegurando a vaga de classificação para a fase final africana, enquanto a seleção do Egito estacionou nos 6 pontos, caindo para a segunda posição.

O confronto entre Egito e Argélia, marcado para a próxima terça-feira, tornou-se decisivo para definir o segundo classificado à Copa Africana de Nações, já que basta ao Egito um empate para garantir a classificação, enquanto a Argélia precisa da vitória para arrancar a vaga, pois tem 4 pontos.

Por outro lado, as seleções da Tunísia e da Líbia perderam a chance de disputar as duas vagas de classificação, depois que a Tunísia chegou a 3 pontos, contra apenas um ponto da Líbia, que encerra sua caminhada enfrentando Marrocos na última rodada, enquanto a seleção tunisiana folga.

As eliminatórias do Norte da África são disputadas em Ismailia no período de 24 de setembro a 6 de outubro de 2026, com a participação das seleções de Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia, e os donos do primeiro e segundo lugares se classificam para a fase final da Copa Africana de Nações Sub-20, marcada para Gana.