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A disputa pelos prêmios de melhores da África entrou na reta final depois que a Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou, nesta quarta-feira, as listas finais dos prêmios de 2026. Nas categorias de melhor clube e melhor seleção, a disputa ficou restrita a apenas três candidatos, depois de as duas listas começarem com dez nomes cada.

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A lista final do prêmio de melhor clube da África tem representantes da Argélia, do Marrocos e da África do Sul: o argelino USM Alger, o marroquino AS FAR e o sul-africano Mamelodi Sundowns. Já a lista de melhor seleção reúne Marrocos, Senegal e Cabo Verde.

O USM Alger chegou à fase final após uma temporada continental de sucesso, na qual conquistou a Copa das Confederações da CAF pela segunda vez em sua história, ao superar o egípcio Zamalek na final, nos pênaltis, no Cairo. O time argelino reforçou ainda sua presença no continente ao vencer a Supercopa da CAF de 2026, batendo o Sundowns por 3 a 1, no último dia 8 de novembro.

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O AS FAR, por sua vez, garantiu vaga entre os três finalistas graças à campanha até a final da Liga dos Campeões da África. Depois de uma trajetória forte no torneio, o time perdeu o título para o sul-africano Sundowns, por 2 a 1 no placar agregado dos jogos de ida e volta.

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A indicação do Mamelodi Sundowns coroa uma temporada excepcional no cenário continental, na qual o time sul-africano conquistou a Liga dos Campeões da África pela segunda vez em sua história, ao superar o AS FAR na final.

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Entre as seleções, o Marrocos lidera a lista de candidatos após um ano em que se manteve entre as potências do continente: chegou à final da Copa Africana de Nações e depois avançou às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, pela segunda vez consecutiva, já que havia alcançado essa mesma fase, e ido além dela, na edição de 2022.

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O Senegal entrou na lista final por unir o título continental à presença na fase eliminatória do Mundial. A seleção conquistou a Copa Africana de Nações de 2025, antes de a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmar o direito dos senegaleses ao título. Além disso, conseguiu chegar à fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

Já a presença de Cabo Verde entre os três candidatos é a recompensa por uma conquista histórica: a primeira participação em uma Copa do Mundo, em 2026. A seleção conseguiu a classificação para o torneio e teve uma atuação marcante em sua estreia no Mundial, na qual passou da fase de grupos. O feito representa um marco na história do futebol do país, que conseguiu competir com seleções de mais experiência e mais recursos no cenário internacional.

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A Confederação Africana de Futebol (CAF) deve anunciar os vencedores de todas as categorias durante a cerimônia de premiação de 2026, na cidade nigeriana de Lagos, no próximo dia 2 de dezembro.

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