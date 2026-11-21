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A renovação das comissões permanentes da Confederação Africana de Futebol (CAF), anunciada após a Assembleia Geral realizada neste sábado em Abuja, capital da Nigéria, resultou na presença marroquina em 4 comissões diferentes.

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Quatro nomes marroquinos foram designados para cargos e funções ligados às competições de clubes, ao desenvolvimento do futebol e às categorias de base, um passo que reforça a representação do reino nas estruturas da entidade continental. Em contrapartida, Fouzi Lekjaa deixou a Comissão de Finanças na nova composição.

De acordo com o site marroquino "Hespress", o documento sobre a formação das novas comissões permanentes, que abrangeu 8 comissões, revelou a presença de Abdellatif El Moqtarid na Comissão de Competições Interclubes, presidida pelo ganês Kurt Okraku e responsável por supervisionar os torneios continentais de clubes.

A nova composição também incluiu Taha Mansouri como presidente da Comissão de Desenvolvimento do Futsal e do Futebol de Areia, Fathi Jamal como membro da Comissão de Desenvolvimento Técnico e Azzedine Yacoubi como membro da Comissão de Juventude, encarregada das competições e dos programas das categorias de base.

A nomeação de Taha Mansouri para o comando da Comissão de Desenvolvimento do Futsal e do Futebol de Areia se destaca como um dos cargos mais relevantes obtidos pelos profissionais marroquinos na nova composição, em razão da natureza dos temas que a comissão vai supervisionar. Isso ocorre em meio ao crescente interesse no continente africano em ampliar a base de praticantes dessas duas modalidades e desenvolver suas competições, além de fortalecer os programas de formação e elevar o nível técnico das seleções e dos clubes que disputam os torneios continentais.

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Na distribuição das funções técnicas, Fathi Jamal integrará a Comissão de Desenvolvimento Técnico, presidida pelo camaronês Samuel Eto'o, ex-astro de Barcelona e Inter de Milão, e composta por nomes ligados a diferentes federações africanas.

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Essa comissão ganha importância especial pela natureza das tarefas relacionadas ao desenvolvimento dos aspectos técnicos do jogo e ao aproveitamento da experiência disponível no continente, apoiando os esforços para elevar o nível do futebol africano e aprimorar sua estrutura técnica.

Já Azzedine Yacoubi representará Marrocos na Comissão de Juventude, presidida pelo moçambicano Feizal Sidat, com o ugandense Moses Magogo como vice-presidente. A comissão trata dos temas ligados às competições e aos programas das categorias Sub-23, Sub-20 e Sub-17, setores que representam um dos eixos do trabalho continental para desenvolver jovens talentos e oferecer mais oportunidades aos jogadores em ascensão para ganhar experiência e disputar competições internacionais.

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Por outro lado, a saída de Fouzi Lekjaa da Comissão de Finanças foi uma das mudanças mais marcantes na representação marroquina, já que a nova composição transferiu a presença do país para outras quatro áreas, refletindo a nova distribuição de responsabilidades nas estruturas da Confederação Africana de Futebol.