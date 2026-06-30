Marrocos lança um alerta a todos: elogios excepcionais a Bono e Diop... e um desempenho decepcionante de Diaz e Bouadi

A seleção marroquina continuou a escrever novos capítulos de sua história na Copa do Mundo de 2026, após garantir a classificação para as oitavas de final com uma emocionante vitória sobre a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após o término do tempo regulamentar e da prorrogação em empate (1 a 1), em uma partida de tirar o fôlego até os últimos instantes e que confirmou mais uma vez a personalidade excepcional dos “Leões do Atlas”.

A seleção marroquina demonstrou grande solidez mental e uma enorme capacidade de recuperação, apesar de estar perdendo no placar, garantindo a classificação graças à sua compostura na disputa de pênaltis e marcando um confronto com o Canadá nas oitavas de final.

A partida começou com um ritmo equilibrado entre as duas seleções, com a Holanda dominando a posse de bola em alguns momentos do primeiro tempo, mas se deparando com uma organização defensiva marroquina bem estruturada, Com o início do segundo tempo, a seleção marroquina parecia ser a mais perigosa, e Achraf Hakimi liderou vários ataques eficazes, com destaque para um chute que acertou a trave, antes que a equipe de Mohamed Wahbi sofresse um golpe doloroso com o gol de Cody Jakpo aos 73 minutos.

A seleção marroquina se recusou a desistir e continuou pressionando até que Issa Diop marcou o gol de empate no primeiro minuto do tempo de acréscimo com uma cabeçada forte, levando a partida para a prorrogação e, em seguida, para os pênaltis, onde a vitória sorriu para os “Leões do Atlas”.

No que diz respeito às avaliações individuais, o site “Foot Mercato” concedeu ao zagueiro Issa Diop a nota mais alta entre os jogadores do Marrocos, com 8 em 10, depois de apresentar uma excelente atuação defensiva e marcar o gol de empate decisivo, considerando que ele foi sólido nos duelos e decisivo diante da força física da seleção holandesa.

O goleiro Yassine Bounou recebeu uma nota 7 em 10 graças às suas intervenções decisivas durante a partida e ao seu brilhantismo na disputa de pênaltis, enquanto Nasser Mazraoui, Neil El Aynaoui e e Ezzedine Ounahi receberam a mesma nota, depois que o trio apresentou um desempenho equilibrado tanto na defesa quanto no ataque e contribuiu para manter a coesão da seleção marroquina.

O site atribuiu a Ismail Saibari uma nota de 6,5 em 10, elogiando seus movimentos entre as linhas e a constante ameaça que representou para a defesa da Holanda, enquanto Ashraf Hakimi recebeu 6 em 10, apesar de sua grande atividade ofensiva, já que o relatório apontou que ele deixou alguns espaços atrás de si e perdeu um pênalti.

Além disso, Shadi Riad e Bilal El Khannous receberam, cada um, uma nota de 6 em 10, enquanto Ayoub Bouadi obteve 5,5 em 10 após um bom desempenho na construção do jogo, mas pareceu hesitante em alguns momentos e desacelerou o ritmo da seleção marroquina.

Já Ibrahim Díaz foi o jogador titular com a nota mais baixa, recebendo 5 de 10, pois o site francês considerou que seu talento técnico não foi suficiente para fazer a diferença diante da organização defensiva holandesa, apesar de suas tentativas contínuas de criar espaços.

O “Foot Mercato” destacou que essa classificação reflete a notável evolução pelo qual o futebol marroquino vem passando nos últimos anos, observando que a seleção não é mais apenas uma surpresa nos grandes torneios, mas se tornou uma equipe com verdadeira personalidade competitiva e capaz de enfrentar os maiores do mundo.