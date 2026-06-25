Marrocos iguala o recorde histórico da Argélia... e quebra sua estranha maldição na Copa do Mundo

A seleção marroquina entrou para a história da Copa do Mundo de várias maneiras, depois de reverter o placar e vencer o Haiti por 4 a 2 nesta manhã de quinta-feira, na última rodada da disputa do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

O Marrocos tornou-se a segunda seleção africana a marcar quatro gols em uma única partida da Copa do Mundo, depois de seu vizinho, a Argélia, que derrotou a Coreia do Sul por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2014.









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Além disso, os “Leões do Atlante” alcançaram outro feito inédito na história de suas participações na Copa do Mundo, ao vencerem pela primeira vez uma partida depois de estarem perdendo no placar.

A seleção marroquina havia perdido 11 das 12 partidas anteriores em que esteve perdendo no placar durante a Copa do Mundo, enquanto o único confronto restante terminou empatado com a Bulgária (1 a 1), na edição de 1970, antes de o Marrocos conseguir virar o jogo contra o Haiti, após estar perdendo por duas vezes (1 a 0 e 2 a 1).

Com essa vitória, os “Leões do Atlântico” encerraram a fase de grupos em segundo lugar no Grupo 3, atrás do Brasil, líder por diferença de gols, após ambos terem somado 7 pontos.

A seleção marroquina enfrentará, nas oitavas de final, o líder do Grupo 6, que conta com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, enquanto o Brasil — que derrotou a Escócia hoje (3 a 0) — enfrentará o segundo colocado do mesmo grupo.

A Holanda chega à última rodada na liderança do seu grupo, o que a torna a principal candidata a enfrentar a seleção marroquina na próxima fase, caso mantenha a liderança, enquanto o Japão ocupa o segundo lugar por diferença de gols (4 pontos para cada uma).







