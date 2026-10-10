A disputa envolvendo a final da Copa das Nações Africanas de 2025 entre Marrocos e Senegal se aproximou da fase decisiva, depois que o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) encerrou as audiências na cidade de Lausanne, na Suíça, na última quinta-feira. Agora, o painel de arbitragem inicia suas deliberações antes de proferir a decisão sobre o litígio.

Segundo as informações publicadas pelo site senegalês "Seneweb", a decisão deve ser proferida no período entre os dias 18 e 22 de outubro deste ano.

O caso remonta à partida final disputada na capital marroquina, Rabat, em janeiro passado, que terminou com a vitória do Senegal por 1 a 0 dentro de campo.

No entanto, a Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu posteriormente considerar a seleção senegalesa como derrotada e concedeu o título a Marrocos, decisão contra a qual a Federação Senegalesa recorreu ao CAS.

O caso gira em torno da saída temporária dos jogadores do Senegal do gramado em protesto contra uma das decisões do árbitro, antes de retornarem para concluir a partida.

O lado senegalês mantém seus argumentos baseados no artigo quinto das regras do jogo, relativo à autoridade do árbitro, enquanto o lado marroquino se apoia nos artigos 82 e 84 dos regulamentos da Copa das Nações Africanas, nos quais a comissão de recursos da CAF se baseou ao tomar sua decisão.

Por sua vez, o diretor-geral do Tribunal Arbitral do Esporte, Matthieu Reeb, reconheceu que compreende a longa espera dos torcedores para saber o destino do título, esclarecendo que o cronograma processual e as datas das audiências foram acordados com todas as partes, e que o tribunal busca proferir uma decisão fundamentada o mais rápido possível após o encerramento da sessão.