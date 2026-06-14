Marrocos e Curaçao, entre outros, expressam repentinamente “profunda decepção” durante a Copa do Mundo com uma declaração contundente

Vários países que disputarão a Copa do Mundo neste verão expressaram sua “profunda decepção” em relação ao presidente da UEFA, Aleksander Ceferin. Ele afirmou recentemente que o aumento do número de participantes resultaria em partidas sem graça na Copa do Mundo.

Cabo Verde, Curaçao, Uzbequistão, Congo, Haiti, Argélia, Tunísia, Marrocos, Egito, Gana, Senegal, África do Sul e Costa do Marfim decidiram divulgar uma declaração conjunta, na qual as declarações de Ceferin são duramente criticadas e rejeitadas.

“Para nossos países, não existe partida sem importância na Copa do Mundo. Para Cabo Verde, Curaçao e Uzbequistão, a classificação para a Copa do Mundo da FIFA representa uma conquista histórica e a realização de um sonho compartilhado por gerações.”

“Para nações como o Congo e o Haiti, o retorno ao maior palco do futebol após uma longa ausência tem um significado especial para milhões de torcedores que esperaram anos, e em alguns casos décadas, por este momento.”

“Sugerir que essas partidas sejam, de alguma forma, menos importantes é profundamente decepcionante e não reconhece os esforços, sacrifícios e ambições de jogadores, treinadores, clubes, dirigentes do futebol e torcedores em todo o mundo. Por trás de cada classificação, há anos de trabalho e investimento. Por trás de cada seleção nacional, há comunidades inteiras e milhões de pessoas que veem o futebol como uma fonte de orgulho, esperança e união.”

“O futebol não pertence a um grupo seleto de nações. Sua força vem da universalidade. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição de futebol do mundo, justamente porque reúne diferentes culturas, diferentes histórias e diferentes trajetórias no futebol.”

“Para muitos países, a participação na Copa do Mundo da FIFA não é apenas uma conquista esportiva. É um momento que inspira uma geração, acelera o desenvolvimento do futebol e cria memórias que duram para toda a vida.”

“Acreditamos que toda nação que se classifica merece respeito. Cada equipe conquistou seu lugar com base no mérito. Cada torcedor tem o direito de sonhar. Cada partida tem significado para milhões de pessoas em todo o mundo.”

“Por isso, rejeitamos os comentários do presidente da UEFA e reafirmamos nossa convicção de que o crescimento do futebol deve continuar a oferecer oportunidades, inspirar novas gerações e reforçar a natureza verdadeiramente global do nosso esporte. Cada equipe se classificou por mérito próprio. Cada partida é importante.”