Marrocos e Argélia presentes... A FIFA escolhe os 12 golos mais bonitos do Mundial

A Federação Internacional de Futebol, FIFA, anunciou a lista final dos golos candidatos ao prémio de melhor golo da fase final do Mundial 2026, organizado pelos Estados Unidos da América, México e Canadá, e cujas provas terminaram no passado domingo com a consagração da seleção espanhola no seu segundo título de sempre.

A Federação Internacional revelou a escolha de apenas 12 golos entre os 308 marcados ao longo do torneio, que entrou para a história como a edição com mais golos marcados na história do Mundial desde o seu arranque, em 1930, e apelou aos adeptos de todo o mundo para participarem na votação e escolherem o golo mais bonito de entre esta lista cuidadosamente selecionada.

A FIFA esclareceu que o processo de votação do público para a escolha do melhor golo do torneio permanecerá aberto até ao próximo dia 27 de julho, ou seja, uma semana inteira após o encerramento das competições, para dar oportunidade ao maior número possível de adeptos de votarem e escolherem o golo que merece ser distinguido com este prestigiado prémio.

Numa surpresa dececionante, a lista final ficou completamente vazia de qualquer golo marcado por algum jogador das oito seleções árabes que participaram no torneio — Marrocos, Argélia, Qatar, Arábia Saudita, Egito, Tunísia, Iraque e Jordânia —, apesar dos bons níveis apresentados por algumas destas seleções e dos belos golos marcados pelos seus jogadores durante as respetivas participações no Mundial.

Em contrapartida, e de forma que suscita ironia, a lista incluiu 3 golos dos 12 candidatos marcados nas balizas das seleções árabes, o que significa que um quarto dos golos candidatos ao prémio surgiu à custa das equipas árabes.

O astro argentino Lionel Messi, capitão da seleção do seu país, vice-campeã, encabeçou a lista de candidatos com o magnífico golo que marcou na baliza da seleção argelina durante os jogos da primeira jornada da fase de grupos, no Grupo Dez, num dos três golos que surgiram à custa das seleções árabes.

Surgiu igualmente na lista o nome do astro francês Kylian Mbappé, o melhor marcador de sempre dos Mundiais e que se sagrou melhor marcador da edição de 2026 com um registo de 10 golos, graças ao seu golo de exibição marcado na baliza da seleção senegalesa durante a primeira jornada da fase de grupos, no Grupo Nove.

As nomeações contaram também com a presença do avançado espanhol Ferran Torres, autor do único golo de ouro na partida final frente à Argentina, no estádio MetLife, no estado de Nova Jérsia, que deu à seleção do seu país o segundo título mundial da sua história, depois da edição da África do Sul 2010.

Além do golo de Torres na final, esteve presente na lista o golo do avançado argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, que o marcou na baliza da seleção suíça durante o confronto dos quartos de final, que terminou com a vitória da Argentina e o seu apuramento para as meias-finais.

De Inglaterra, marcou presença o astro Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, com o seu magnífico golo marcado na baliza da seleção francesa durante o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, no qual a Inglaterra venceu e conquistou a medalha de bronze.

A lista contou também com a presença do astro norueguês Erling Haaland, o letal avançado do Manchester City, graças ao seu golo excecional marcado na baliza da gigante seleção brasileira durante o confronto dos oitavos de final, que registou uma grande surpresa com a eliminação do Brasil do torneio.

Nas restantes nomeações, surgiu o nome do jogador bósnio Kerim Alajbegović, com o seu magnífico golo marcado na baliza da seleção catariana durante os jogos da terceira jornada da fase de grupos, no Grupo Dois, sendo este o segundo dos três golos marcados nas balizas das seleções árabes presentes na lista.

A lista incluiu ainda o golo do avançado Sidny Cabral, jogador da seleção de Cabo Verde, marcado na baliza da seleção argentina, detentora do título, durante o confronto dos dezasseis avos de final, numa das surpresas registadas no torneio antes de a Argentina conseguir ultrapassar o obstáculo e apurar-se para a ronda seguinte.

Do Haiti, a Federação Internacional nomeou o golo do avançado Wilson Isidor, marcado na baliza da seleção marroquina durante os jogos da terceira jornada da fase de grupos, no Grupo Três, sendo este o terceiro golo marcado nas balizas das equipas árabes presente na lista final.

As nomeações contaram também com a presença do avançado neozelandês Elijah Just, com o seu golo distinto marcado na baliza da seleção iraniana durante os jogos da fase de grupos, a par do golo do jogador japonês Daizen Maeda na baliza da seleção sueca, também na fase de grupos.

A lista encerrou com o golo do avançado uzbeque Eldor Shomurodov, marcado na baliza da seleção da República Democrática do Congo durante os jogos da fase de grupos, completando-se assim o lote dos doze golos candidatos ao prestigiado prémio.