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Marrocos e Argélia presentes... A FIFA escolhe os 12 golos mais bonitos do Mundial

Marrocos
Argélia
Espanha
Argentina
L. Messi
K. Mbappe
F. Torres
E. Haaland
Brasil
França
Noruega
Copa do Mundo
Marrocos
Argélia
Espanha
Argentina
França
Noruega
Brasil

Votação durante uma semana

A Federação Internacional de Futebol, FIFA, anunciou a lista final dos golos candidatos ao prémio de melhor golo da fase final do Mundial 2026, organizado pelos Estados Unidos da América, México e Canadá, e cujas provas terminaram no passado domingo com a consagração da seleção espanhola no seu segundo título de sempre.

A Federação Internacional revelou a escolha de apenas 12 golos entre os 308 marcados ao longo do torneio, que entrou para a história como a edição com mais golos marcados na história do Mundial desde o seu arranque, em 1930, e apelou aos adeptos de todo o mundo para participarem na votação e escolherem o golo mais bonito de entre esta lista cuidadosamente selecionada.

A FIFA esclareceu que o processo de votação do público para a escolha do melhor golo do torneio permanecerá aberto até ao próximo dia 27 de julho, ou seja, uma semana inteira após o encerramento das competições, para dar oportunidade ao maior número possível de adeptos de votarem e escolherem o golo que merece ser distinguido com este prestigiado prémio.

Numa surpresa dececionante, a lista final ficou completamente vazia de qualquer golo marcado por algum jogador das oito seleções árabes que participaram no torneio — Marrocos, Argélia, Qatar, Arábia Saudita, Egito, Tunísia, Iraque e Jordânia —, apesar dos bons níveis apresentados por algumas destas seleções e dos belos golos marcados pelos seus jogadores durante as respetivas participações no Mundial.

Em contrapartida, e de forma que suscita ironia, a lista incluiu 3 golos dos 12 candidatos marcados nas balizas das seleções árabes, o que significa que um quarto dos golos candidatos ao prémio surgiu à custa das equipas árabes.

O astro argentino Lionel Messi, capitão da seleção do seu país, vice-campeã, encabeçou a lista de candidatos com o magnífico golo que marcou na baliza da seleção argelina durante os jogos da primeira jornada da fase de grupos, no Grupo Dez, num dos três golos que surgiram à custa das seleções árabes.

Surgiu igualmente na lista o nome do astro francês Kylian Mbappé, o melhor marcador de sempre dos Mundiais e que se sagrou melhor marcador da edição de 2026 com um registo de 10 golos, graças ao seu golo de exibição marcado na baliza da seleção senegalesa durante a primeira jornada da fase de grupos, no Grupo Nove.

As nomeações contaram também com a presença do avançado espanhol Ferran Torres, autor do único golo de ouro na partida final frente à Argentina, no estádio MetLife, no estado de Nova Jérsia, que deu à seleção do seu país o segundo título mundial da sua história, depois da edição da África do Sul 2010.

Além do golo de Torres na final, esteve presente na lista o golo do avançado argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, que o marcou na baliza da seleção suíça durante o confronto dos quartos de final, que terminou com a vitória da Argentina e o seu apuramento para as meias-finais.

De Inglaterra, marcou presença o astro Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, com o seu magnífico golo marcado na baliza da seleção francesa durante o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, no qual a Inglaterra venceu e conquistou a medalha de bronze.

A lista contou também com a presença do astro norueguês Erling Haaland, o letal avançado do Manchester City, graças ao seu golo excecional marcado na baliza da gigante seleção brasileira durante o confronto dos oitavos de final, que registou uma grande surpresa com a eliminação do Brasil do torneio.

Nas restantes nomeações, surgiu o nome do jogador bósnio Kerim Alajbegović, com o seu magnífico golo marcado na baliza da seleção catariana durante os jogos da terceira jornada da fase de grupos, no Grupo Dois, sendo este o segundo dos três golos marcados nas balizas das seleções árabes presentes na lista.

A lista incluiu ainda o golo do avançado Sidny Cabral, jogador da seleção de Cabo Verde, marcado na baliza da seleção argentina, detentora do título, durante o confronto dos dezasseis avos de final, numa das surpresas registadas no torneio antes de a Argentina conseguir ultrapassar o obstáculo e apurar-se para a ronda seguinte.

Do Haiti, a Federação Internacional nomeou o golo do avançado Wilson Isidor, marcado na baliza da seleção marroquina durante os jogos da terceira jornada da fase de grupos, no Grupo Três, sendo este o terceiro golo marcado nas balizas das equipas árabes presente na lista final.

As nomeações contaram também com a presença do avançado neozelandês Elijah Just, com o seu golo distinto marcado na baliza da seleção iraniana durante os jogos da fase de grupos, a par do golo do jogador japonês Daizen Maeda na baliza da seleção sueca, também na fase de grupos.

A lista encerrou com o golo do avançado uzbeque Eldor Shomurodov, marcado na baliza da seleção da República Democrática do Congo durante os jogos da fase de grupos, completando-se assim o lote dos doze golos candidatos ao prestigiado prémio.

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