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O Marrocos não aceita a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) de declarar Senegal campeão da Copa Africana de Nações de 2026. A Federação Marroquina de Futebol (FRMF) anunciou nesta terça-feira que vai recorrer.

Em 18 de janeiro, o drama aconteceu em Rabat, onde Senegal venceu o Marrocos em uma final eletrizante da Copa Africana de Nações. Pape Gueye marcou o único gol da partida na prorrogação.

Antes disso, porém, houve controvérsias. Um gol de Senegal foi anulado nos minutos finais do tempo regulamentar, e o Marrocos recebeu um pênalti nos acréscimos. Os senegaleses ficaram tão indignados com as decisões que resolveram deixar o campo.

Quando voltaram do vestiário pouco depois para concluir a partida, Brahim Díaz desperdiçou o pênalti com uma cavadinha. Senegal acabou vencendo na prorrogação. Mais tarde, porém, a Confederação Africana de Futebol (CAF) considerou que deixar o campo violava as regras e declarou o Marrocos campeão.

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Senegal, por sua vez, não concordou, e coube ao CAS decidir a questão. Nesta terça-feira, o tribunal decidiu que Senegal pode, afinal, ser considerado o legítimo campeão da Copa Africana de Nações. A federação marroquina, contudo, agora questiona seriamente a “integridade e a credibilidade do procedimento arbitral”.

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O árbitro alemão Ulrich Haas, responsável por analisar o caso no CAS, teria mantido contato com Abdoulaye Fall, presidente da federação senegalesa, 48 horas antes da decisão. Os marroquinos consideram a situação suspeita.

Além disso, a federação afirma que o CAS não levou em conta as regras da IFAB, órgão responsável pelas regras do futebol, e da FIFA. Segundo a entidade, o fato de os jogadores de Senegal terem deixado o campo durante a final deveria ser motivo suficiente para conceder o título ao Marrocos, caso essas regras fossem aplicadas.

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“A Federação Real Marroquina de Futebol confirma, portanto, sua intenção de utilizar todos os meios jurídicos disponíveis para recorrer da decisão do CAS”, conclui o comunicado.

O recurso será analisado pelo Tribunal Federal suíço, que, no entanto, não reexaminará todo o caso. O tribunal só pode anular uma decisão do CAS se houver uma falha jurídica ou processual grave, por exemplo, se a independência de um árbitro tiver sido comprometida. É justamente nesse ponto que o suposto contato entre Haas e o presidente da federação senegalesa pode ter importância. Ainda assim, as chances de o Marrocos conseguir uma decisão favorável parecem pequenas.