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A FIFA divulgou uma atualização do ranking mundial. A seleção dos Países Baixos segue em nono lugar após a última Data Fifa. Com duas vitórias nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações, o Marrocos subiu para o quinto lugar, sua melhor posição na história.

A seleção dos Países Baixos venceu a Grécia por 7 a 0, mas, alguns dias depois, sofreu uma dura derrota por 5 a 0 na Alemanha. Apesar do revés, a Colômbia, décima colocada, continua atrás dos Países Baixos. Já a Bélgica, comandada pelo técnico Mark van Bommel, consolidou sua posição no oitavo lugar.

Na última semana, o Marrocos venceu o Níger duas vezes (5 a 1 e 1 a 0) e garantiu vaga na Copa Africana de Nações do verão de 2027. A última partida foi decidida pelo jogador do Ajax Abdellah Ouazane , que se tornou o mais jovem a marcar um gol pela seleção marroquina.

O Marrocos nunca havia alcançado uma posição tão alta no ranking mundial. Os norte-africanos vêm evoluindo muito nos últimos anos, com destaque para a semifinal da Copa do Mundo de 2022 e as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

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Além disso, o Marrocos foi declarado vencedor da Copa Africana de Nações de 2025 e é um dos países-sede da Copa do Mundo de 2030. O país também espera receber a final daquele Mundial no novo Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat.

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Sem grande surpresa, a Espanha ocupa o primeiro lugar. A atual campeã mundial, porém, sofreu uma rara derrota para a Inglaterra na última semana. Com o revés por 3 a 2 em Madri, La Roja voltou a perder após 43 partidas.

A vice-campeã mundial Argentina, onde Nico Paz parece prestes a assumir em definitivo a camisa 10, está em segundo lugar. A França ocupa a terceira posição, seguida de perto pela Inglaterra, quarta colocada.

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A FIFA elabora o ranking com base no modelo Elo. Nesse método, pontos são somados ou subtraídos do total de uma seleção de acordo com as partidas disputadas.

A quantidade de pontos somados ou subtraídos é determinada, em parte, pela força relativa da equipe, pela importância da partida, pelo resultado e pelo resultado esperado. Confira aqui a classificação completa no site da FIFA.