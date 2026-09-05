Marotta: "O Barcelona tentou contratar Lautaro. Renovações de Dimarco e Calhanoglu, vamos avaliar"

Beppe Marotta, presidente da Inter, falou antes do duelo da Serie A contra o Napoli:









"Na minha opinião, não há só Napoli e Inter, mas uma lista de equipes, entre elas Roma, Juventus e outras que não quero esquecer, na disputa pelo Scudetto".





"Há uma grande consciência, vencer é difícil, mas se confirmar é ainda mais difícil. Para ficar na história, é preciso se confirmar, é preciso encontrar motivações porque somos o time a ser batido"





"Dimarco e Calhanoglu? Temos respeito, vamos iniciar uma conversa com os agentes para ver os pedidos deles. Se um jogador manifesta senso de pertencimento, isso deve ser recompensado e a continuidade da relação deve ser avaliada"





"O Barcelona tentou por Lautaro, mas tanto nós quanto ele estávamos seguros, ele representa a história presente e futura"