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Marotta: "O Barcelona tentou contratar Lautaro. Renovações de Dimarco e Calhanoglu, vamos avaliar"

Inter de Milão

Beppe Marotta, presidente da Inter, falou antes do duelo da Serie A contra o Napoli:



"Na minha opinião, não há só Napoli e Inter, mas uma lista de equipes, entre elas Roma, Juventus e outras que não quero esquecer, na disputa pelo Scudetto".


"Há uma grande consciência, vencer é difícil, mas se confirmar é ainda mais difícil. Para ficar na história, é preciso se confirmar, é preciso encontrar motivações porque somos o time a ser batido"


"Dimarco e Calhanoglu? Temos respeito, vamos iniciar uma conversa com os agentes para ver os pedidos deles. Se um jogador manifesta senso de pertencimento, isso deve ser recompensado e a continuidade da relação deve ser avaliada"


"O Barcelona tentou por Lautaro, mas tanto nós quanto ele estávamos seguros, ele representa a história presente e futura"

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