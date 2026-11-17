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Beppe Marotta, presidente do Inter, participa de L’impresa sportiva, o novo programa semanal da TV do Il Sole 24 ORE dedicado aos protagonistas do esporte italiano. Ele fala sobre o Inter, a Juventus e, de modo geral, os problemas do futebol italiano.

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Beppe Marotta, presidente do Inter, participa de L’impresa sportiva, o novo programa semanal da TV do Il Sole 24 ORE dedicado aos protagonistas do esporte italiano. O programa é apresentado por Marco Bellinazzo, responsável pela área de Sport & Business do Grupo Il Sole 24 ORE. A seguir, os trechos mais importantes da entrevista, conforme publicados pelo TMW.

A evolução de sua carreira: "Minha primeira transformação aconteceu quando os clubes deixaram de ser associações esportivas e se tornaram sociedades de capital. Minha formação foi se tornando mais completa, com uma visão de análise e compreensão do que acontecia, que era diferente: lidávamos com balanços, era preciso estar preparado para saber o que é amortização, o que é um ativo. Sem esquecer que a atividade principal é jogar futebol, essa é a locomotiva. Tive de me adaptar, com uma postura muito proativa, e tive a sorte de trabalhar com proprietários de perfis muito diferentes: passei de Borghi a Zamparini, um vulcão cheio de bondade e visão, até chegar a situações de gestão empresarial propriamente dita, como a Sampdoria da ERG dos Garrone ou a Juventus com a Exor".

O Inter: "O Inter tinha potencial, sua história mostra isso. Desde 2010, não havia conquistado nada, e existia um vazio provocado pela ausência, ou pela perda, de alguns valores muito importantes no esporte: cultura de trabalho, senso de pertencimento, objetivos fortes e claros. São coisas que precisam ser avaliadas. Faltava esse espírito, e a visão de longo prazo da proprietária Suning se manifestou na delegação de poderes para implementar essa mudança, em linha com uma política muito clara de um dos meus mestres, Sergio Marchionne. Ele sempre dizia que a política de mudança deve ser aplicada ontem. Tive a oportunidade de colocar as pessoas nos lugares certos e, todos juntos, porque os méritos devem ser distribuídos de forma justa, conseguimos criar um modelo que depois se tornou vencedor".

"Não podemos esquecer que vencemos campeonatos, Copas da Itália e Supercopas, além de chegarmos à final da Champions League, o ponto máximo da ambição. Infelizmente, perdemos duas vezes, mas isso mostra que, no esporte, é possível competir até com marcas gigantescas graças a dois atributos das pessoas: experiência e competência".

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O sub-23: "Já ficaram para trás os anos de fartura, como os anos 90, em que estávamos à frente. Outras ligas, como a Premier League, mas também La Liga e a Bundesliga, nos ultrapassaram. Precisávamos entender, e falo do futebol como um todo, como ser competitivos mesmo sem os mesmos recursos financeiros e econômicos. É nesse contexto que entram iniciativas inovadoras como o sub-23: também demos esse passo, mais uma vez graças à Oaktree, que entendeu o que isso significava, criando um modelo hoje competitivo na Itália e que nos coloca em uma posição de vanguarda na Europa".

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O novo estádio: "Há 12 proprietários estrangeiros entre os 20 clubes da Serie A. Por um lado, há um retrocesso; por outro, é preciso perguntar o que teria acontecido com o futebol na Itália sem esses proprietários estrangeiros. Não é por acaso que o futuro estádio será um empreendimento conjunto dos dois clubes de Milão, que têm proprietários americanos com uma visão, sinceramente, de muito longo prazo. O estádio é o símbolo, o maior investimento, aquele com maior potencial de aproveitamento e para o qual todos olham com mais atenção. Mas também há uma capacidade de compreender o futebol que leva meu clube a investir na área técnica: nós também gastamos com a contratação de jogadores, porque acreditamos que é preciso buscar talentos colocando o futebol no centro de tudo".

Mais sobre o estádio: "Hoje, o clube europeu com a maior receita em dias de jogo é o Real Madrid, que fechou seu último balanço com cerca de 240 milhões. Estamos em 100 milhões, o que significa uma diferença de 140 milhões. Além disso, o estádio deve ser bonito, acolhedor e seguro. Deve proporcionar bem-estar. Tenho o maior respeito pelo San Siro e pelas emoções que eu também vivi ali quando criança. Mas é preciso olhar para a frente: será um estádio moderno, que fará felizes todos os seus usuários, ou seja, os torcedores dos dois clubes. É a casa que cada um de nós tem: uma casa pode ser esteticamente bonita, mas é o que há dentro dela que a torna mais forte. Existe nostalgia pelo San Siro, mas a evolução traz determinadas mudanças".

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O Decreto Crescimento: "Espero que o diálogo com o governo seja ainda mais intenso do que é hoje. Muita gente não leva em conta que o futebol contribui para o Estado, não o contrário. Não temos o mínimo de benefícios: só a Serie A contribui com cerca de 1 bilhão por ano aos cofres do Estado, de diversas formas. Somos contribuintes que não recebem nada. Aliás, se quisermos abordar um tema importante, somos os principais responsáveis por esse universo das apostas que gera receitas bilionárias para o Estado".

"Um dos objetivos é obter o reconhecimento de uma porcentagem dessas receitas. Espero que o Estado, mais do que o governo, enxergue o futebol como um universo composto não só de coisas negativas, mas também de proprietários e empresários que investem, de pessoas que colocam sua paixão em prática para ajudar a todos".