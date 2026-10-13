Marotta: "Champions, um sonho? É preciso lutar até o fim"

Giuseppe Marotta, presidente da Inter, falou antes do confronto pela Champions contra o Brugge, à Sky:





"Precisamos começar bem em casa, depois de perder em Madri. É necessário acumular pontos e começar da melhor maneira diante da nossa torcida".





SOBRE A CHAMPIONS - "Precisamos dar o máximo e lutar até o fim, mesmo que os adversários sejam fortes, como Chivu também diz".





SOBRE O ESTÁDIO - "Ter um estádio só nosso teria sido um caminho difícil demais. Enquanto o novo estádio não fica pronto, jogamos em San Siro. Acredito que construir o estádio com o Milan seja uma parceria importante para os dois".



