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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Marotta: "Champions, um sonho? É preciso lutar até o fim"

Inter de Milão

Giuseppe Marotta, presidente da Inter, falou antes do confronto pela Champions contra o Brugge, à Sky:


"Precisamos começar bem em casa, depois de perder em Madri. É necessário acumular pontos e começar da melhor maneira diante da nossa torcida".


SOBRE A CHAMPIONS - "Precisamos dar o máximo e lutar até o fim, mesmo que os adversários sejam fortes, como Chivu também diz".


SOBRE O ESTÁDIO - "Ter um estádio só nosso teria sido um caminho difícil demais. Enquanto o novo estádio não fica pronto, jogamos em San Siro. Acredito que construir o estádio com o Milan seja uma parceria importante para os dois".


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