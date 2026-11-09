Marocchi: "Ramos? Talvez você coloque Malen no Milan e ele não faça o mesmo trabalho"

As palavras de Giancarlo Marocchi ontem à noite no Sky Calcio Club. O foco continua em Gonçalo Ramos, que ainda não marcou na Série A, mas foi decisivo ontem em Gênova com uma assistência para Pulisic:
"O Milan funciona bem porque Ramos faz um trabalho sujo muito útil para o time. Talvez você coloque Malen ali e ele não faça o mesmo trabalho. Em uma temporada, joguei com Luca Vialli, que fazia um trabalho incrível para Baggio, e só Roberto marcava. Por isso, o atacante que faz o trabalho sujo muitas vezes é decisivo, mesmo sem marcar gols."