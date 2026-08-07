Mark van Bommel foi apresentado nesta sexta-feira como técnico da seleção da Bélgica. O treinador de 49 anos também respondeu à pergunta se foi procurado para assumir o cargo de técnico da seleção holandesa.

“Estou muito feliz por estar aqui”, disse Van Bommel, que assinou contrato na Bélgica até a Eurocopa de 2028. “Acho que esse desafio combina comigo.”

“Nos últimos dois anos, nunca tive a sensação de: isso é algo que eu preciso fazer. A partir do momento em que ficou concreto, foi resolvido bem rápido. Este é um trabalho que todo treinador gostaria de ter, então não tive dúvidas.”

Assim, enquanto a Bélgica agora tem um novo técnico com Van Bommel, a Holanda ainda segue em busca de alguém. Ronald Koeman saiu após a Copa do Mundo e até agora não foi encontrado um substituto para ele.

Van Bommel foi procurado para esse cargo? “Não houve contato, mas também não me importo com isso”, deixou claro. “Estou feliz por ter recebido a ligação da federação belga para treinar os Diabos Vermelhos. Esse é um desafio com o qual posso alcançar muita coisa.”

Por isso, ele também não queria ficar esperando por uma ligação de Zeist. “Não, absolutamente não. Quando o diretor técnico Vincent (Mannaert, nota da redação) me ligou, soube imediatamente que precisava fazer isso.”

Quando Van Bommel recebe pouco depois, em entrevista à NOS, a pergunta se ainda tem algum conselho para a KNVB, responde: “Não, não vou dizer absolutamente nada sobre isso. Essa é uma tarefa de Nigel de Jong. Não é minha tarefa.”