Mario Been ainda não está impressionado com Sofyan Amrabat, contratado recentemente. Segundo o analista da ESPN, o meio-campista atualmente tem "zero valor agregado" para o Ajax, que no sábado deixou escapar dois pontos contra o NEC (1 a 1).

Been viu, na Johan Cruijff ArenA, um Ajax sem criatividade e, segundo ele, Amrabat certamente não vai resolver isso. "Ele não agregou em nada. Toquinhos para o lado, e de um lado para o outro. Isso qualquer um faz."

"Nesses jogos, você precisa de criatividade. De gente que consiga passar pelos adversários. Eles não estavam presentes", afirmou Been, assustado com o futebol apresentado pelo Ajax, que ainda saiu na frente com Tolu Arokodare após sete minutos de jogo.

Been é muito mais elogioso em relação a Abdellah Ouazane. O ponta voltou a ter a chance de se provar saindo do banco diante do técnico Míchel. O analista, porém, considera que o jogador de lado deveria receber muito mais minutos no Ajax.

"Está demorando muito para o Ouazane entrar. Você fica assistindo o jogo inteiro aos grandes nomes contratados pelo Ajax, mas esse garoto da base tem, na minha opinião, mais qualidade", aconselha Been ao treinador espanhol do clube de Amsterdã.

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"Eu o colocaria sempre para jogar. Ele também consegue partir para cima dos adversários. E justamente nesse tipo de jogo isso é extremamente importante. Se depois ele precisa decidir a partida em meia hora, talvez isso seja pedir demais."

"Você vê que saem algumas boas jogadas do Ouazane. Mas, na verdade, ele precisa de muito mais tempo para mostrar suas qualidades", concluiu Been.