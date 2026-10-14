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Maresca sobre o sofrimento dos torcedores: se eu fosse torcedor do Arsenal ou do United, diria que o City é trapaceiro

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O treinador italiano explica o sofrimento da torcida de seu time

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Enzo Maresca, técnico do Manchester City, afirmou que os torcedores do clube talvez tenham sofrido mais do que os jogadores e a comissão técnica por causa dos desdobramentos do caso das 115 acusações financeiras que o clube enfrentou no Campeonato Inglês. A declaração veio após a vitória do City por 3 a 0 sobre o Liverpool, em Anfield, no domingo.

Os torcedores do Liverpool receberam os jogadores do City com vaias e gritos de "rebaixamento, rebaixamento!", em meio às especulações sobre as possíveis punições depois de o clube de Manchester ser condenado por violar as regras financeiras da liga.

O clube negou qualquer irregularidade e recorreu da decisão. A vitória sobre o Liverpool manteve o início perfeito do Manchester City na Premier League e colocou a equipe três pontos à frente na liderança, antes do jogo desta quarta-feira pela Liga dos Campeões, em casa, contra o Paris Saint-Germain.

Antes do confronto com o clube francês, Maresca declarou: "Depois de ficarmos muito felizes dentro de campo, passamos um momento muito agradável com a nossa torcida. Talvez tenha sido mais difícil para os nossos torcedores do que para os jogadores ou para mim".

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E acrescentou, segundo a Reuters: "É mais complicado, porque se eu fosse torcedor do Arsenal ou do Manchester United e você fosse torcedor do Manchester City, eu poderia dizer: 'Amigo, você é um trapaceiro', ou algo do tipo. Então, talvez tenha sido mais difícil para eles".

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Maresca também respondeu às críticas às comemorações do City dentro de campo em Anfield. O treinador italiano disse que não consegue entender por que parte da imprensa e outras torcidas questionam o motivo de eles terem aproveitado uma grande vitória sobre os rivais.

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