Enzo Maresca, treinador do Manchester City, relembrou a Howard Webb, chefe da comissão de arbitragem da Premier League, um episódio polêmico ocorrido há mais de três anos, afirmando que seu clube ainda espera um pedido de desculpas por um gol validado a favor do Manchester United em um clássico anterior.

As declarações de Maresca vieram após a polêmica em torno do gol da vitória marcado por Erling Haaland para o Manchester United no clássico de domingo, no estádio Old Trafford, depois de a comissão de árbitros profissionais reconhecer o erro da tecnologia do árbitro assistente de vídeo na validação do gol, apesar de Enzo Fernández estar em posição de impedimento evidente.

A comissão apresentou um pedido oficial de desculpas ao Manchester United por esse erro.

Um pedido de desculpas que nunca chegou

Maresca fazia parte da comissão técnica de Pep Guardiola durante o clássico que reuniu as duas equipes em janeiro de 2023, e que também presenciou um lance de arbitragem que gerou ampla polêmica.

Bruno Fernandes marcou o gol de empate para o Manchester United, apesar de Marcus Rashford estar em posição de impedimento ao se movimentar e obstruir a bola diante da defesa do City, antes de o Manchester City seguir seu caminho naquela temporada e conquistar uma tríplice coroa histórica.

Maresca afirmou, conforme destacado pelo jornal "The Sun": "Há três anos, quando eu estava aqui, aconteceu exatamente a mesma coisa contra o Manchester United. Perdemos o clássico lá."

E acrescentou: "O gol não foi um gol válido, se vocês se lembram."

E continuou, em tom irônico: "E, sinceramente, ninguém nos pediu desculpas. Ainda estamos esperando o pedido de desculpas por aquele gol."

Depois, resumiu sua posição sobre os erros de arbitragem: "Às vezes as coisas acontecem a seu favor, e às vezes acontecem contra você. Isso é o futebol."

Maresca defende a arbitragem

O treinador do Manchester City considerou que a polêmica em torno do gol ofuscou o que descreveu como a atuação excepcional de sua equipe, que jogou cerca de 75 minutos com dez jogadores.

Ele disse: "Falar de um único lance ou de um único momento depois de uma partida em que jogamos 75 minutos com dez jogadores é algo um tanto lamentável. A atuação foi impressionante."

A comissão de árbitros profissionais havia decidido afastar o árbitro assistente de vídeo Matt Donohue e seu auxiliar Blake Antrobus das partidas da Premier League no fim de semana atual, em razão dos erros ocorridos no clássico.

Mas Maresca defendeu a equipe da tecnologia do vídeo, afirmando: "Não é fácil para o árbitro assistente de vídeo ou para as pessoas que estão diante da tela, porque eles têm que tomar a decisão em 10 ou 20 segundos."

E acrescentou: "Às vezes eles cometem erros, eu cometo erros, e os jogadores também cometem erros. Acho que isso faz parte do nosso trabalho."

A expulsão de Foden

O gol polêmico não foi o único lance de arbitragem no clássico, depois de Phil Foden receber um cartão vermelho durante o primeiro tempo por uma entrada em Bruno Fernandes, capitão do Manchester United.

O Manchester City decidiu não recorrer da decisão de expulsão, o que fará Foden desfalcar as três próximas partidas, entre elas o confronto com o Norwich City na Copa da Liga Inglesa na quinta-feira.

Maresca revelou o estado do jogador após o lance, dizendo: "Ele estava muito triste e chateado no vestiário no intervalo, porque sabia que o que fez não estava certo, mas depois da partida ficou mais aliviado e feliz."

E acrescentou: "Na segunda-feira ele estava em muito boas condições. Phil sabe que sua reação não foi boa, mas isso já acabou e temos que seguir em frente."

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