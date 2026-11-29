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O Manchester City continuou perdendo pontos na Premier League ao não conseguir voltar a vencer pela quinta partida consecutiva. O time ficou no empate eletrizante contra o anfitrião Arsenal, em um duelo de tirar o fôlego até o apito final, que aumentou ainda mais a pressão sobre o italiano Enzo Maresca.

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O empate por 2 a 2 prevaleceu no clássico entre Arsenal e Manchester City, disputado na noite de domingo, no Emirates Stadium, pela 12ª rodada da Premier League. A partida teve quatro gols e reviravoltas emocionantes, mas não permitiu que nenhum dos dois times somasse os três pontos.

Enquanto o Arsenal saiu com um ponto que reforçou sua posição na liderança da tabela, o Manchester City sofreu um novo golpe na briga pelo título, já que sua série negativa chegou a cinco partidas consecutivas sem vitória, em um cenário que lembra um dos piores momentos do time nos últimos anos.

O site de estatísticas Squawka revelou um número negativo para o Manchester City, que não venceu em cinco partidas consecutivas da Premier League pela primeira vez desde 2009 sob o comando de Pep Guardiola.

A série ganha importância excepcional por ser a primeira vez que o Manchester City disputa cinco jogos seguidos na competição sem vencer sob o comando do técnico Maresca, que estava acostumado a levar o time a brigar por títulos e a quebrar recordes.

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O sofrimento do time celeste começou com a derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, antes de outra derrota para o Brighton, por 1 a 0. Em seguida, caiu diante do Nottingham Forest por 3 a 1, e os resultados decepcionantes continuaram com o empate por 1 a 1 com o Fulham, até chegar ao último empate contra o Arsenal, por 2 a 2.

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Assim, o Manchester City desperdiçou 11 dos 15 pontos possíveis nessas cinco partidas, somando apenas dois pontos em dois empates, além de três derrotas consecutivas.

Esses números colocam Maresca diante de um desafio difícil para frear a queda e recuperar rapidamente o equilíbrio, sobretudo porque a continuidade da perda de pontos pode complicar ainda mais a missão do time de perseguir o Arsenal no topo da tabela.

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Arsenal segue na liderança com marca defensiva impressionante

Por outro lado, os números chamativos do clássico no Emirates Stadium não se limitaram ao sofrimento do Manchester City. O site de estatísticas Opta destacou uma marca defensiva notável do Arsenal, relacionada aos pênaltis marcados contra o time em seus domínios.

Segundo o site, o Arsenal não sofreu nenhum pênalti em suas últimas 53 partidas como mandante na Premier League, a maior série do tipo do time no Emirates Stadium na competição.

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O número reflete parte da solidez do time londrino em casa, que disputou 53 partidas seguidas sem se ver diante de um pênalti cobrado contra ele na competição.

Embora o empate com o Manchester City não tenha dado os três pontos ao Arsenal, o time manteve a liderança da tabela e segue sua caminhada na briga pelo título da Premier League.

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Diferença de seis pontos esquenta a briga pelo título

Com o resultado, o Arsenal chegou a 29 pontos e manteve a liderança da Premier League, enquanto o Manchester City foi a 23 pontos, na segunda posição.

A diferença entre os dois times ficou em seis pontos, já que o time celeste não conseguiu aproveitar o confronto direto para encurtar a distância para o rival londrino.

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Entre a liderança relativamente estável do Arsenal e a crise de resultados que persegue o Manchester City, as próximas semanas parecem decisivas para definir os rumos da briga pelo título, sobretudo porque Maresca passou a ter a obrigação de encontrar soluções rápidas para interromper a série negativa, antes que a perda seguida de pontos se transforme em uma crise real que ameace as ambições de seu time.