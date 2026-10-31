Enzo Maresca, treinador do Manchester City, comentou a derrota de sua equipe diante do visitante Brighton, por um gol a zero, na nona rodada da Premier League inglesa.

A rede BBC publicou as declarações de Maresca, em que o treinador italiano disse: "É um pouco estranho. Tenho a mesma sensação que tive depois do jogo contra o Aston Villa fora de casa. Fizemos o suficiente para merecer um resultado melhor, mas precisamos superar isso e tentar vencer as partidas".

E acrescentou: "Criamos um bom número de investidas ofensivas. Às vezes você precisa ser mais preciso diante do gol e marcar, mas o importante é que estamos criando as chances".

E prosseguiu: "Fizemos tudo, sinceramente. O comportamento dos jogadores foi bom, e não tenho nenhuma observação a fazer sobre isso ou sobre o desempenho. Os jogadores lutaram até o fim, e esperamos ter mais sorte na próxima vez".

O Manchester City sofreu 10 gols em 9 partidas que disputou na Premier League inglesa nesta temporada, o dobro do número de gols que balançaram as redes do Arsenal.

E os erros individuais na linha defensiva começaram a se acumular; Marc Guéhi, que ficou de fora da escalação na partida contra o Brighton, e Gianluigi Donnarumma arcam com a responsabilidade por alguns erros durante o confronto com o Aston Villa, enquanto Matheus Nunes foi o causador do erro diante do Brighton.

Quando questionado sobre as causas dos erros individuais, Maresca disse: "Por quê? Isso acontece às vezes".

E acrescentou: "Infelizmente, esses erros acontecem por parte dos nossos jogadores, mas acredito que fazem parte do jogo, fazem parte do futebol. São coisas que acontecem contra nós em muitas ocasiões".

E frisou: "Precisamos analisar o que podemos melhorar e depois tentar superar a situação".

Maresca falou sobre suas escolhas no meio-campo: "Eu esperava que a partida fosse física. Analisei o desempenho do adversário e assisti aos seus jogos, e é uma equipe que depende da marcação individual e dos duelos fortes".

E ressaltou: "Acredito que começar com 3 jogadores dotados de força física foi uma boa ideia, e também estava pensando em aproveitar os últimos vinte ou trinta minutos para fazer mudanças que dessem fôlego à equipe, colocando em campo Rayan Cherki, Alan e Phil Foden".

Erling Haaland não teve chances reais suficientes, enquanto Iliman Ndiaye fez uma partida modesta e desperdiçou as melhores chances do Manchester City, em cada tempo.

Maresca disse a esse respeito: "Acredito que também, no momento, somos a segunda melhor equipe em número de gols marcados na Premier League inglesa".

E acrescentou: "Isso significa que estamos marcando gols, mas no momento estamos sofrendo gols fáceis que poderíamos ter evitado, e esperamos conseguir evitar isso na próxima partida".