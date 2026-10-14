Maresca: Enrique me disse que o Paris Saint-Germain teve sorte contra nós

Enzo Maresca, técnico do Manchester City, lamentou a derrota para o Paris Saint-Germain, afirmando que sua equipe fez um bom segundo tempo e merecia um resultado melhor, apesar de estar três gols atrás durante a primeira etapa.

O Manchester City sofreu sua primeira derrota na Liga dos Campeões nesta temporada, após cair em casa por 4 a 2 diante do Paris Saint-Germain, na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga.

Após a partida, Maresca disse em declarações à rede "TNT Sports", reproduzidas pela "BBC": "Acho que começamos bem a partida até o primeiro gol, mas sofremos o segundo apenas um minuto depois, e isso gerou um sentimento negativo dentro do time".

E acrescentou: "Foi um pouco estranho, porque estávamos dentro do jogo até o primeiro gol, e depois sofremos o segundo rapidamente. Fizemos alguns ajustes no intervalo, não desistimos e fomos muito melhores no segundo tempo".

O técnico do Manchester City seguiu: "Acho que perdemos um pouco o equilíbrio quando estávamos pressionando o adversário, e precisávamos fazer ajustes na forma de pressionar".

Maresca prosseguiu: "Mesmo estando três gols atrás no primeiro tempo, as chances que criamos depois do intervalo me fazem pensar que merecíamos mais do que isso. O Luis (Enrique) me disse no fim da partida que eles tiveram bastante sorte hoje".

O treinador ressaltou a necessidade de unir eficiência ofensiva e manutenção do equilíbrio, afirmando: "Você precisa ser decisivo diante do gol, mas sem perder o equilíbrio".

Maresca envia mensagem à torcida do Manchester City

Maresca pediu desculpas à torcida do Manchester City pela atuação da equipe no primeiro tempo: "Nós certamente nos desculpamos pelo primeiro tempo. Temos uma partida pela Premier League no sábado e precisamos seguir nosso caminho".

Maresca se refere ao jogo do City contra o Ipswich Town no estádio "Etihad", pelo Campeonato Inglês.