Maresca define situação de Haaland antes do confronto em Anfield

O Manchester City recebeu um importante reforço antes de seu aguardado confronto diante do Liverpool, depois que seu técnico italiano Enzo Maresca definiu a situação do astro norueguês Erling Haaland, confirmando que ele está apto para disputar a partida marcada para domingo no estádio Anfield, pela Premier League.

Maresca explicou, durante a coletiva de imprensa de sexta-feira, que Haaland recuperou sua forma física após o período de pausa para os jogos de seleções, ficando pronto para participar do difícil teste diante do Liverpool.

O técnico italiano falou sobre o clima esperado em Anfield, apontando para a possibilidade de enfrentar uma recepção entusiasmada da torcida, mas ressaltou a necessidade de seus jogadores se concentrarem no gramado, por considerar que o desempenho dentro das quatro linhas é o aspecto que eles podem controlar.

Maresca acrescentou que a ansiedade o acompanha antes de cada partida, seja diante do Liverpool ou do Ipswich, afirmando que disputar confrontos de grande porte como esses foi um dos motivos que o levaram a entrar no mundo da treinamento.

O treinador de 46 anos espera dar continuidade ao seu início perfeito à frente do Manchester City, após conquistar a vitória em suas cinco primeiras partidas na Premier League, já que um triunfo sobre o Liverpool lhe daria a sexta vitória consecutiva e um feito histórico que o colocaria em uma lista restrita de técnicos que alcançaram esse início na competição.

Maresca vive sua terceira experiência dentro do Manchester City, depois de ter atuado anteriormente na academia do clube e, em seguida, como auxiliar de Pep Guardiola, tendo integrado a comissão técnica durante a temporada 2022-2023, que viu a equipe conquistar a histórica tríplice coroa.



