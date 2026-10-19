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Maresca confirma a triste notícia sobre Semenyo e aumenta a preocupação com Haaland

Manchester City x AEK Athens
Manchester City
AEK Athens
Liga dos Campeões
A. Semenyo
E. Haaland
E. Maresca
England
Grécia
Gana
Noruega
Itália

O City enfrenta o AEK Atenas amanhã

O italiano Enzo Maresca, treinador do Manchester City, revelou uma má notícia a respeito de Antoine Semenyo, estrela do time, e também provocou preocupação em relação ao seu companheiro Erling Haaland.

Em entrevista coletiva realizada antes da partida da Liga dos Campeões da Europa, marcada para esta terça-feira, contra o AEK Atenas, Enzo Maresca, treinador do City, confirmou a notícia lamentável sobre o atacante ganês Antoine Semenyo, que sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho.

Maresca disse que Semenyo ficará afastado do time por oito semanas, o que representa um duro golpe para o City, que conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich Town, graças aos dois gols de Erling Haaland e ao gol de Phil Foden.

 O treinador italiano também comentou a situação de seu atacante norueguês, que deixou a partida se sentindo indisposto: "Erling Haaland pode estar disponível amanhã. Vamos ver. Temos uma sessão de treino hoje, e ainda temos algumas dúvidas".

E acrescentou: "Ele estava bem ontem e estava se sentindo melhor. Quanto aos demais, estão razoavelmente bem. O único que provavelmente ficará ausente por oito semanas é Antoine Semenyo".

Constatou-se que o diagnóstico da lesão de Semenyo foi menos grave do que se esperava inicialmente, mas sua ausência vai privar o Manchester City de uma opção ofensiva fundamental por cerca de dois meses. Maresca explicou: "No início, achamos que a lesão dele seria mais grave. Depois do exame de ressonância magnética que fizemos ontem, ficamos mais tranquilos: é menos grave do que temíamos. Ele ficará afastado por oito semanas. O mais importante agora é a sua recuperação total. Quando voltar em dezembro, estará como um jogador novo. É uma lesão no ligamento colateral, e não uma lesão muscular".


Essa ausência pode abrir uma oportunidade maior para Phil Foden, que marcou um gol contra o Ipswich.

 O City segue na liderança da Premier League após sete vitórias consecutivas, e agora espera voltar ao caminho das vitórias na Liga dos Campeões da Europa depois da derrota diante do Paris Saint-Germain, recebendo o AEK Atenas no Etihad Stadium.

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