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Siep Engelen
Traduzido por

Marcus Thuram desencadeia um fim de jogo alucinante para a Inter, que escapa milagrosamente

Inter de Milão x Fiorentina
Inter de Milão
Fiorentina
Campeonato Italiano
M. Thuram

Marcus Thuram salvou a Inter da primeira derrota no Campeonato Italiano nesta temporada nos instantes finais. Com um golaço de Álex Jiménez, a Fiorentina parecia encaminhada para levar os três pontos, mas, no apagar das luzes, a Inter virou o jogo com participação decisiva do francês: 2 a 1.

A Inter dominou o primeiro tempo. Carlos Augusto, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram tiveram chances, mas quem se destacou foi David de Gea, que fez boas defesas para manter o gol intacto. 

O espanhol também estava atento à finalização de Pio Esposito, que achou que abriria o placar. Enquanto isso, a Fiorentina buscava oportunidades no contra-ataque, mas não chegou a criar uma chance clara de gol. 

Isso mudou depois do intervalo. A Fiorentina saiu um pouco mais para o jogo e conseguiu abrir o placar. Álex Jiménez arriscou de muito longe e acertou um chute fortíssimo no ângulo direito: 1 a 0. 

De repente, a equipe de Cristian Chivu precisava correr atrás do resultado para não perder pontos na Serie A. Carlos Augusto cabeceou no travessão e, pouco depois, viu outra finalização passar por cima do gol. 

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Nos acréscimos, veio o merecido empate da Inter. Após uma rápida troca de passes pelo meio, Thuram bateu de esquerda e viu a bola rolar lentamente, para desespero da Fiorentina, até entrar no canto: 1 a 1. 

Quando a Fiorentina achava que sairia de Milão com um ponto, sofreu outro golpe no último minuto. Thuram foi segurado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Piotr Zielinski assumiu a responsabilidade e garantiu a vitória da Inter: 2 a 1. Com isso, a Inter volta a se igualar à Lazio na liderança da Serie A.

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