Marcus Rashford está seguindo os passos de Mohamed Salah?

Aumenta o mistério em torno do futuro de Marcus Rashford, atacante do Manchester United, durante a atual janela de transferências de verão, depois de o jogador inglês ter passado a última temporada emprestado ao Barcelona.

O Manchester United havia manifestado anteriormente o desejo de vender Rashford em definitivo, mas seu alto salário, estimado em cerca de 325 mil libras esterlinas por semana, representa um obstáculo para se chegar a um acordo com os clubes interessados em contratá-lo.

Segundo o confiável jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, um dos clubes dos «três grandes» da Turquia entrou em contato com o agente de Rashford nesta semana para se informar sobre as condições para a concretização do negócio, sem revelar até o momento a identidade do clube interessado.

Esse desdobramento ocorre em meio à ausência de qualquer garantia definitiva por parte do Manchester United ou do treinador Michael Carrick sobre o futuro do atacante inglês no time.

O astro egípcio Mohamed Salah havia se transferido para o Campeonato Turco pela porta do Trabzonspor em uma transferência gratuita durante a atual janela de transferências de verão, o que abre caminho para a possibilidade de Rashford repetir a mesma experiência, caso sua transferência para outro clube não se concretize.

No momento, espera-se que Rashford permaneça no elenco do Manchester United após o prazo final do mercado de transferências, mas seu futuro segue aberto a todas as possibilidades, em meio à continuidade do mistério sobre seu próximo passo.