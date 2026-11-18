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Marcos Leonardo falou sobre sua chegada ao Ajax em entrevista ao Globo Esporte. Apesar do início difícil em Amsterdã, o brasileiro quer ficar e espera conquistar o quanto antes uma vaga entre os titulares do técnico Míchel Sánchez.

Na última janela de verão, o Ajax contratou Leonardo e Tolu Arokodare, dois novos atacantes para o time principal. Antes da temporada, as expectativas eram muito maiores em relação a Leonardo, comprado do Al-Hilal por pouco menos de 20 milhões de euros.

No entanto, quem causou uma impressão arrasadora foi Tolu, emprestado pelo Wolverhampton Wanderers, e não Leonardo: são 13 gols em 17 jogos. Até agora, Leonardo disputou 16 partidas pelo Ajax, apenas quatro delas como titular. Marcou três gols, mas são sobretudo as chances perdidas que têm marcado sua passagem pelo clube.

"Desde o primeiro momento em que o Ajax me ligou e apresentou o projeto que tinha para mim, fiquei muito feliz", conta o atacante de 23 anos. "Fui muito bem recebido desde o início. Pelo grupo todo, pela comissão técnica e por todos no clube."

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"Até agora, as coisas não saíram exatamente como eu esperava, mas estou trabalhando muito para dar certo", diz Leonardo, que, apesar do início irregular na Holanda, despertou o interesse de vários clubes brasileiros.

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"Fico feliz com o interesse dos clubes. Respeito todos os grandes clubes. Mas este não é o momento certo para mim. Ainda tenho cinco anos de contrato aqui e não acho que agora seja a hora de voltar ao Brasil."

Leonardo atribui o início pouco promissor à desvantagem física que tinha no começo da temporada. "Cheguei aqui depois de 40 dias de férias, enquanto os outros já estavam treinando. Eles já estavam em plena forma."

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"Mas agora também estou em boa forma física e treinando muito. Tenho um preparador físico particular que me ajuda. Também recebo apoio e sou grato a todos do grupo e aos funcionários. E agora estou mil vezes melhor."

Leonardo espera conquistar uma vaga fixa entre os titulares o quanto antes. "É isso que eu espero, e não em algum momento da segunda metade da temporada. Quero agora, logo depois desta pausa para a Data Fifa. Todo jogador quer estar em campo, ajudar o time. É isso que eu quero."

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"Mas também respeito o momento. Esta volta à Europa é um processo de reconstrução. E acho que é mesmo um processo. É doloroso, mas estou amadurecendo muito aqui", conclui Leonardo.