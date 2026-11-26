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Não foi apenas uma derrota, nem apenas uma noite ruim e passageira. Foi uma noite catastrófica em todos os sentidos da palavra, uma noite de que a torcida do Benfica vai se lembrar por muito tempo, não pela derrota em si, mas pela forma como ela aconteceu.

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Após a pesada derrota por 4 a 0 para o Viktoria Plzen, pela Liga Europa, o técnico Marco Silva se apresentou diante de todos, sem fugir nem dar desculpas, e disse em alto e bom som: "Eu assumo a responsabilidade".

Em declarações publicadas pelo jornal português "A Bola", Silva lamentou profundamente o desempenho de sua equipe e afirmou que o que aconteceu esteve muito longe da verdadeira imagem do Benfica e dos princípios básicos que qualquer time que veste essa camisa deve representar.

"Foi uma noite catastrófica para nós. Decepcionamos a torcida, não há como esconder isso. Não representamos o clube da forma adequada, da forma como deveríamos representá-lo. Todos os princípios, todos os aspectos fundamentais de um time de futebol, ficamos muito longe deles", disse Silva.

E acrescentou: "Toda vez que não conseguimos um resultado positivo, sabemos o que isso significa, mas perder da forma como perdemos hoje é algo completamente diferente. Quando isso acontece, não há palavras suficientes. Trata-se de assumir a responsabilidade, e aqui estou eu assumindo a responsabilidade por tudo o que aconteceu, pela forma como aconteceu, pela forma como reagimos ao que aconteceu e pelos erros que cometemos".

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O treinador explicou que sua equipe praticamente perdeu a partida em poucos minutos, algo que não é normal no mundo do futebol: "Praticamente perdemos o jogo em 6 ou 7 minutos, e isso não é normal no nosso meio. Sempre disse que as coisas não estavam perfeitas, mas não era isso que esperávamos".

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E prosseguiu: "Momentos ruins podem acontecer de vez em quando, mas temos que reagir como equipe e como indivíduos, e hoje não conseguimos fazer isso. No intervalo, tentamos passar ao time a mensagem de que muitas coisas estavam muito longe do que se espera da nossa equipe. Infelizmente, começamos o segundo tempo como terminamos o primeiro. É um sinal muito ruim".

Silva admitiu que tomou a decisão ousada de mudar nove jogadores na escalação, por considerar que era o momento certo, mas tudo saiu ao contrário do que esperava.

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"Foi muito fácil para mim seguir esse caminho. Mudei nove jogadores; senti que era o momento. Já fizemos isso várias vezes antes, mas tudo saiu ao contrário do que eu esperava, e agora tenho que assumir a responsabilidade", afirmou.

Apesar da dureza da noite, Silva tentou transformar o desastre em oportunidade, afirmando que essa derrota pode ser a virada de que o Benfica precisa: "Chegou a hora de assumir total responsabilidade pelo que fizemos, olhar para o próximo e aprender com essa experiência. Jamais vamos esquecer. Certamente não podemos repetir situações como essa".

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E completou: "Foi muito ruim, horrível, não há mais o que dizer. Foi uma noite muito difícil, mas tenho certeza de que foi muito mais difícil para quem esteve aqui. Só temos um caminho. É muito ruim, mas quando isso acontece em competições nas quais ainda temos margem para corrigir no futuro, serve como um alerta".

Silva encerrou dizendo: "Começamos mal a temporada, e a nossa reação foi perfeita. Tudo o que nos deixou orgulhosos de chegar até aqui se desfez, e isso não desaparece da noite para o dia. Algo aconteceu, e cabe a mim analisar os motivos".