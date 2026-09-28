Marciano Vink se assusta: 'Ele é apenas metade do jogador que eu conheço'

Marciano Vink está muito decepcionado com a seleção holandesa sub-21. A equipe do técnico Michael Reiziger precisava vencer a Noruega sub-21 na última sexta-feira para manter a classificação para a Eurocopa sob seu próprio controle, mas não passou de um empate por 0 a 0.

Depois da partida, Vink estava “profundamente decepcionado”, conta ele no Voetbalpraat, da ESPN. “Acho que isso também valia para os jogadores. Dava para ver isso depois do jogo pelos jogadores em campo. Mas logo foi dito que ainda existe uma chance e que eles precisam lutar por isso.”

“Mas, nesta partida, eu simplesmente senti falta de fogo desde o primeiro minuto. De você, por exemplo, querer bombardear uma Noruega e pressionar a bola imediatamente. Senti falta disso. Foi tudo um pouco morno. Achei isso muito lamentável.”

“Os únicos que, na minha visão, tinham energia de verdade eram Oufkir e Read. Mas então eu pego o Poku... Talvez isso não seja totalmente justo, porque o garoto não joga tanto assim. Mas aí eu penso: isso é só metade do Poku que eu conheço. E o Smit também não conseguiu aparecer. Então, me faltou esse fogo.”

Arno Vermeulen também assistiu à partida. “Não vamos conseguir mais”, prevê ele sobre a Eurocopa Sub-21.

“Estamos falhando com a seleção holandesa sub-21. Há jogadores aqui dos quais dá para sentir que talvez cheguem à seleção holandesa principal. Em termos de potencial: se você olhar para Read, Rots, Zechiël e Smit, não é estranho pensar que eles terão chances na seleção holandesa nos próximos anos.”

“Então isso não pode acontecer. Você fica profundamente irritado. Foi um futebol apático. Isso não pode ser assim. Isso não está bom”, conclui Vermeulen.