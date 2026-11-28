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O analista da ESPN, Marciano Vink, elogiou Søren Tengstedt na noite de sábado. Com nove gols, o atacante do Go Ahead Eagles divide atualmente a segunda posição da artilharia da Eredivisie e, segundo Vink, está pronto para dar um passo adiante.

Tengstedt, de 26 anos, chegou no início de 2024 vindo do Silkeborg, de seu país natal, a Dinamarca, mas teve de esperar muito tempo por uma chance entre os titulares. Jakob Breum, que hoje joga no AS Saint-Étienne, era sempre o escolhido.

Nesta temporada, Tengstedt se tornou titular decisivo e já marcou contra Willem II, Feyenoord, ADO Den Haag, FC Utrecht, FC Groningen, Sparta Rotterdam, Telstar (2) e Excelsior.

"Esse garoto teve mesmo de esperar muito tempo atrás de Breum pela sua vez", conta Vink. "Dava para ver que lhe faltava um pouco de ritmo, mas agora ele tem nove gols e duas assistências em um time que não vem rendendo tão bem." O Go Ahead está em nono lugar.

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"Todos ao redor dele marcaram vários gols bonitos nos últimos anos, e muitos gols também, como Victor Edvardsen e Suray, mas nesta temporada nada disso está acontecendo. Só que há um jogador que realmente se destaca e cria chances para si mesmo semana após semana."

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"Então eu penso: esse garoto precisa dar um passo adiante. Talvez o PSV seja um passo um pouco grande demais, mas não importa. Você treina com esses jogadores e, com os minutos que recebe, pode aos poucos conquistar seu espaço no time."

"Você não vai tirar a vaga de Perisic nem a de Van Bommel, mas acho que esse garoto precisa evoluir para se tornar realmente muito bom." Vink, porém, não quer falar em uma "audição" no Philips Stadion. "Não acho que haja nada em questão, mas acredito que ele pode jogar entre os principais times da Holanda", afirmou Vink.

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Tengstedt tem contrato no Adelaarshorst até meados de 2027. Para a sorte do Go Ahead, há também uma opção de prorrogar o vínculo por mais um ano. O Transfermarkt estima seu valor em dois milhões de euros, o maior valor de mercado de sua carreira.

Tengstedt viu o atacante Thom van Bergen, do FC Groningen, assumir a liderança da artilharia na noite de sexta-feira com um gol de empate nos minutos finais contra o Willem II (1 a 1). Van Bergen agora tem dez gols, um a mais que Tengstedt, Sven Mijnans (PSV), Brynjólfur Willumsson (FC Groningen) e Wout Weghorst (FC Twente).