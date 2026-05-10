Marciano Vink é implacável com uma pessoa após o jogo entre Ajax e FC Utrecht: “Vai trabalhar em outro lugar”

Marciano Vink está totalmente insatisfeito com o desempenho do Ajax nas jogadas ensaiadas, como ele revelou noprograma “Dit Was Het Weekend” da ESPN. Ele acha que o treinador de jogadas ensaiadas do time de Amsterdã deveria, na verdade, procurar outro emprego.

“Quem cuida das jogadas de bola parada no Ajax, tanto no ataque quanto na defesa, precisa procurar outro emprego. É o que eu penso sinceramente”, começa Vink, citando uma declaração anterior de Youri Baas. O zagueiro disse, após a partida contra o NEC em fevereiro, que as jogadas ensaiadas “não são um tema” para a equipe.

“Não pode ser que Baas diga em uma entrevista que isso não é prioridade e, ao mesmo tempo, você simplesmente seja o pior”, continua Vink. “22% dos gols vêm justamente de jogadas ensaiadas. Isso simplesmente não pode acontecer em um clube como o Ajax, mesmo que você tenha sete bonecos em miniatura em campo”, afirma Vink.

Neste domingo, as coisas deram errado novamente para os amsterdenses. Tanto o primeiro quanto o segundo gol do FC Utrecht surgiram de um escanteio. Com isso, o Ajax sofreu um revés na reta final da partida na disputa pela tão cobiçada terceira colocação.

“Não entendo de jeito nenhum quem inventou essa maneira de defender”, conclui Vink após analisar os gols, indicando que os jogadores mais altos do Ajax praticamente não fazem nada na defesa de jogadas de bola parada.

Kenneth Perez também dá sua opinião e amplia a discussão. “Ao longo dos anos, o Ajax nunca foi campeão nesse tipo de coisa, porque o Ajax simplesmente sempre foi o melhor time. Você talvez cedesse um ou dois escanteios e já estava ganhando por 3 a 0”, conclui o dinamarquês.

"Mas agora é importante, porque você nunca ou raramente está na liderança e tem uma vantagem confortável. Quando você não está em boa forma, esses são momentos cruciais", afirmou Perez.