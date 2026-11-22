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Marciano Vink acompanhou com espanto crescente um episódio inusitado em FC Twente x Willem II (2 a 1). Perto do intervalo, Nathan Tjoe-A-On recebeu dois cartões amarelos e foi expulso. A maneira como isso aconteceu irritou Vink.

O Willem II vive uma situação quase sem saída na Eredivisie. A equipe de Tilburg soma três pontos após 13 jogos, e a distância para a segura 15ª posição já é de nove pontos.

No domingo, a equipe do técnico Jurgen Streppel parecia a caminho de conseguir um resultado contra o Twente, mas a expulsão de Tjoe-A-On, perto do intervalo, tornou isso bem mais difícil. O defensor recebeu primeiro um cartão amarelo por um gesto de desdém. Depois, pouco antes do intervalo, derrubou Daan Rots para impedir um contra-ataque: cartão vermelho, portanto.

"Falando sério, como clube, eu lhe daria uma suspensão extra", diz Vink, implacável, no programa Dit Was Het Weekend, da ESPN. "Estou falando sério. Se você faz isso com o placar em 0 a 0, já tendo recebido um amarelo por um gesto de desdém..."

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A atitude de Tjoe-A-On também irrita Vink. "E a maneira como ele sai de campo depois... Eu realmente não entendo nada disso. Aí você mostra que não entende o que está em jogo. Como jogador, ele não percebe a importância da situação."

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Após o intervalo, o Willem II ainda abriu o placar de forma surpreendente na Grolsch Veste, mas acabou não conseguindo evitar a derrota por 2 a 1. Depois do jogo, Tjoe-A-On reconheceu o próprio erro. "Não foi inteligente, não tem justificativa", disse o lateral-esquerdo ao Brabants Dagblad sobre seu primeiro cartão amarelo.

"Foi um pouco por emoção e frustração. Eu achava que, até aquele momento, o árbitro poderia ter marcado mais faltas a nosso favor, por isso fiz aquilo. Fazer um gesto desses para o árbitro é simplesmente desnecessário e não é inteligente. Mesmo que, na minha opinião, não tenha sido um gesto grande e eu não o tenha feito bem na cara dele, nem nada assim. Mas eu simplesmente não deveria fazer isso de jeito nenhum, ponto final."

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"Tudo aconteceu muito rápido. Naquele momento, não pensei no fato de que já tinha recebido um amarelo", diz ele sobre o segundo cartão. "Eu queria mesmo parar aquele contra-ataque, porque havia bastante espaço. Isso também não foi inteligente. Esperava que o árbitro deixasse passar, mas infelizmente não foi o caso. Aí você tem que aceitar."

"No intervalo, conversei individualmente com alguns companheiros quando eles entraram no vestiário. O que eu disse a eles? 'Desculpa', claro. Ainda vou dizer isso ao grupo todo; até agora não houve um momento para isso. Nossa situação já não era fácil e, por minha causa, ficou ainda mais difícil. Estou arrasado com isso", conclui Tjoe-A-On.