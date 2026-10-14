Marcel Keizer fala com muita franqueza sobre o período em torno da parada cardíaca de Abdelhak Nouri

Marcel Keizer falou abertamente sobre sua primeira passagem pelo Ajax no podcast Met Open Vizier , de Alex Pastoor. A conversa girou em torno do episódio dramático envolvendo Abdelhak Nouri.

Em 8 de julho de 2017, aconteceu a tragédia. Naquele dia, Abdelhak "Appie" Nouri sofreu uma parada cardíaca durante um amistoso do Ajax contra o Werder Bremen, na Áustria. Ele tinha 20 anos.

Keizer havia acabado de começar seu trabalho como técnico do Ajax.

"Naquele dia, voltamos para Amsterdã. Foi muito ruim deixá-lo na Áustria. Passamos a semana inteira com esperança, porque sabíamos que ele estava em boas mãos", começa Keizer. "Nos dias seguintes ao ocorrido, o elenco viveu entre a esperança e o medo."

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Por fim, o elenco recebeu a notícia trágica de que Nouri não voltaria a ser como antes. "Quando contamos isso... Foi muito emocionante. Alguns ficaram completamente calados. Outros começaram a gritar."

Mesmo assim, o Ajax precisava continuar jogando futebol. Na semana seguinte, estavam marcadas as fases preliminares da Liga Europa. "Mas alguns jogadores não queriam de jeito nenhum. Perguntavam: 'Por que ainda estamos treinando?' Frenkie de Jong não queria mais treinar. Ele não conseguia jogar futebol sem Appie. O calendário... É estranho, porque segue, mas também é lógico."

No fim da conversa, Khalid Boulahrouz, que também participa para falar sobre o luto no futebol, pede que Keizer conte uma boa história sobre Nouri.

"Ele era quase uma espécie de chefe do De Toekomst. Todo mundo sabia quem ele era. Ele mantinha tudo em ordem. E havia também a maneira como tratava as crianças do bairro onde morava. Era um rapaz generoso", conclui Keizer.



