Dick Schreuder levou o NEC a um excelente terceiro lugar na Vriendenloterij Eredivisie nesta temporada. Graças a esse desempenho, Schreuder está em boa posição, mas o NEC quer fazer de tudo para manter o técnico no clube.

Schreuder moldou o estilo de jogo do NEC à sua maneira e fez com que sua equipe praticasse um futebol atraente e ofensivo. Com isso, o time derrotou o campeão PSV duas vezes (3 a 2 e 2 a 3), venceu o Feyenoord no De Kuip (2 a 4), se classificou para a fase preliminar da Liga dos Campeões e chegou à final da Copa da KNVB.

Após a última partida da temporada da Eredivisie contra o Go Ahead Eagles (2 a 1), Schreuder admitiu que continuará atuando em Gelderland na próxima temporada. “Porque eu simplesmente ainda tenho um contrato em vigor aqui.”

“O investidor Marcel Boekhoorn está disposto a ir longe para impedi-lo de dar esse passo”, escreve o De Gelderlander. Segundo o jornal regional, certamente haverá oportunidades para Schreuder.

“Muitos clubes, todos do exterior, manifestaram interesse ao seu agente”, escreve o De Gelderlander. Segundo o jornal, Schreuder quer primeiro saber como a diretoria do NEC encara investimentos em, entre outras coisas, instalações de treinamento e a composição do elenco. Ele espera que o NEC abra os cofres, já que o clube conquistou uma vaga nas competições europeias.

Vários jogadores também chamaram a atenção. No inverno, já havia interesse em Kodai Sano. O NEC agora se comprometeu a cooperar com uma transferência, depois de ter recusado uma oferta anterior de vinte milhões do Nottingham Forest. Sami Ouaissa e Basar Önal também estão sendo procurados. O Feyenoord parece estar na fila para contratar Ouaissa.

Dirk Proper, Koki Ogawa, Thomas Ouwejan, Jetro Willems e Virgil Misidjan terão que procurar outro clube. É provável que seus contratos não sejam renovados, enquanto Bram Nuytinck e Eli Dasa já esperam receber uma nova proposta. O NEC se despede definitivamente dos jogadores emprestados Danilo e Ahmetcan Kaplan; suas opções de compra não serão exercidas.